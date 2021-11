Nel corso del 4’ set della trasferta delle biancoverdi a Firenze, il tecnico delle marchigiane si è accasciato colto da malore. Soccorso e trasportato in ospedale è rientrato in bus con la squadra

VALLEFOGLIA – L’aspetto sportivo rischiava di lasciare spazio alla tragedia ma per fortuna il pericolo è passato. Nella serata sul campo di Firenze la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia era in campo contro le padrone di casa per l’ottava giornata del campionato di serie A1 Femminile. Nel corso del 4’ set sul punteggio di 5-1 per le padrone di casa, il coach delle biancoverdi Fabio Bonafede, si è accasciato colpito da un malore. Prontamente soccorso e portato in ospedale si è parlato di un’intossicazione alimentare. Lo ha accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torre Grossa il presidente Ivano Angeli, con lui sino a quando l’allenatore della Megabox non è stato dimesso e accompagnato al pullman della squadra. «L’ipotesi – ha detto – è quella di una forte reazione allergica per una intolleranza alimentare, ma ora Bonafede sta meglio e siamo tutti molto più sollevati».

Non c’è pace per la Megabox che già è in apprensione per le condizioni della palleggiatrice Francesca Scola, assente anche a Firenze e per la quale non si conosce né la diagnosi né la data del rientro.

Per la cronaca il match si è concluso con il successo della formazione di casa per 3-2 dopo che la Megabox era avanti per 0-2 ma il risultato fa poca notizia. In classifica la Megabox sale a quota 6, a pari punti con l’altra neopromossa Roma, uno in più della Delta Trentino.

IL BISONTE FIRENZE-MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-2 (15-25, 21-25, 25-13, 26-24,15-11)

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 12, Belien 13, Cambi 7, Sorokaite 14, Sylves 10, Nwakalor 23; Panetoni (L). Enweonwu 1, Lapini, Bonciani. Non entrate: Graziani, Knollema, Golfieri (L), Diagne. All. Bellano.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Mancini 11, Bjelica 16, Kosheleva 21, Jack-Kisal 14, Berasi 2, Newcombe 11; Cecchetto (L). Non entrate: Kosareva, Carcaces, Tonello, Fiori (L), Botezat. All. Bonafede.

ARBITRI: Rolla e Caretti

NOTE – Durata set: 21’, 25’, 20’, 45’ 20’. Tot: 144’ .