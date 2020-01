Pesaro, Italservice e clown dottori in campo per solidarietà

In programma una partita a cui è praticamente impossibile non partecipare. Perché dal parquet dell’impianto cittadino verrà mandato un unico messaggio: l’unione fa la forza! Ecco tutte le informazioni

PESARO – Di solito, il loro mestiere, è quello di entrare negli ospedali di Pesaro e del circondario, donando sorrisi, gioie e divertimento ai bambini meno fortunati. Vi siete mai chiesti se, per una volta, diventassero giocatori di calcio a cinque? Anche perché, a parti invertite, qualche settimana fa, i ragazzi dell’Italservice si sono travestiti da clown dottori. Ma il contrario ancora non è accaduto. Almeno fino a domenica prossima (19 gennaio), ore 17, al Pala Nino Pizza. Quando uomini e donne dell’associazione “T’immagini Onlus” si renderanno protagonisti di un’amichevole epica contro i biancorossi di Fulvio Colini.

Il fine è nobilissimo: quello della beneficenza. Le risate sono garantite. Se queste sono abbinate ad una bellissima giornata di sport, volontariato e dono, mancare alla partita è praticamente impossibile. Perché dal parquet dell’impianto pesarese verrà mandato un unico messaggio: l’unione fa la forza!

Quale info per saperne di più

– Il kick off del match è alle ore 17; La gara avrà una durata di 40 minuti totali, 20 a tempo. L’ingresso è ad offerta libera.

– I clown dottori avranno la possibilità di usare tutta la magia, schierando, a loro insindacabile giudizio, alcuni dei promettenti giovani del vivaio Italservice, che potranno entrare in campo e dare superiorità numerica alla ‘T’immagini Onlus’ fino ad un massimo di 8 giocatori (5 clown + 3 ragazzi). Senza contare che anche l’arbitro sarà… un uomo con parrucca e naso rosso. Chi vincerà? Ce la faranno Tonidandel e soci a sovvertire un pronostico che sembra scontato?

– Durante l’incontro sarà possibile acquistare i gadget dell’Italservice, il cui ricavato andrà tutto devoluto alla “T’immagini Onlus”, mentre all’intervallo verranno realizzati dei giochi per i bambini presenti, con i clown dottori che misureranno il metro di magia dei più piccoli (c’è in palio un grande premio per il vincitore).

– Al termine ci sarà una premiazione molto speciale per entrambe le squadre.

Vi aspettiamo domenica 19 gennaio al Pala Nino Pizza per lo speciale match tra Italservice Pesaro e la “T’immagini Onlus”.