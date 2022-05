Il quintetto di mister Colini si impone per 6-1 sul campo dei laziali. Ora la gara di ritorno per i biancorossi, che potrebbero giocare al PalaBadiali di Falconara

CIAMPINO – Vince e convince l’Italservice Pesaro nella gara di andata dei playoff scudetto di serie A. 6-1 il risultato sul campo del Ciampino Aniene per gli uomini di mister Colini (fresco di rinnovo ndr.), che mercoledì 1° giugno accoglieranno nelle Marche i laziali. Una seria ipoteca messa sulla qualificazione alle semifinali.

Dopo tre minuti la sblocca Borruto ed è tutto in discesa. De Luca raddoppia su palla inattiva, Tonidandel cala il tris in contropiede e di nuovo il cobra Borruto sigla il 4-0. Nella ripresa il tecnico dei romani Ibanes tenta fin da subito la carta rischiosa del portiere di movimento. Ma i rossiniani si difendono bene e colpiscono. Honorio e De Oliveira segnano altre due reti, mentre nel finale Pina piazza il gol della bandiera del Ciampino.

La gara di ritorno, come detto, si disputerà il 1° giugno. Ma non si sa ancora dove. La società del presidente Lorenzo Pizza ha comunicato di aver subito avviato le procedure per giocare al PalaBadali di Falconara, il campo delle Citizens che hanno già conquistato le finali-scudetto per il secondo anno consecutivo. Salvo imprevisti, l’Italservice giocherà lì.

CIAMPINO ANIENE-ITALSERVICE PESARO 1-6 (0-4 p.t.)



CIAMPINO ANIENE: Casassa, Isi, Raubo, Pina, Diaz, Divanei, Guti, Pilloni, Joao Salla, Pizzi, Fanelli, Portuga, Buricca, Mazza. All. Ibanes

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Salas, Cuzzolino, De Oliveira, Paterniani, Frontino, Honorio, Borruto, Taborda, Scida, Oliva, De Luca, Vesprini. All. Colini

RETI: 3’30” p.t. Borruto (P), 10’36” De Luca (P), 16’36” Tonidandel (P), 19’20” Borruto (P), 13’19” s.t. Honorio (P), 18’08” De Oliveira (P), 19’10” Pina (CA)

ARBITRI: Maragno (Bologna), Lunardi (Padova), Moro (Latina). Crono: Carradori (Roma 1)