PADOVA – L’Italservice Pesaro doma gli imbattibili. Prestazione sontuosa quella offerta dai biancorossi, capaci di condannare la capolista della Serie A, la Syn-Bios Petrarca, alla prima sconfitta stagionale dopo una serie di undici successi in altrettanti incontri disputati. De Oliveira e Canal firmano il 2 a 1 che regala tre punti d’oro ai marchigiani.

Il match. Capitan Tonidandel e compagni fanno la voce grossa sin dalle prime battute ma non riescono a sfondare. Ci provano tutti, soprattutto Salas e Canal. Proprio quest’ultimo inventa per De Oliveira a metà ripresa, il pivot azzurro gira di tacco con una magia e la rete finalmente si gonfia. Il Petrarca reagisce ma ancora Canal, migliore in campo, raddoppia in contropiede. Mister Giampaolo inserisce il power play e la sua squadra accorcia subito con Fellipe Mello. L’Italservice gestisce il vantaggio nei restanti minuti e alla sirena può esultare. La vetta è sempre più vicina, dista sei solo punti.

SYN-BIOS PETRARCA-ITALSERVICE PESARO 1-2 (0-0 p.t.)

SYN-BIOS PETRARCA: Fiuza, Fellipe Mello, Rafinha, Parrel, Jefferson, Zambon, Polato, De Luca, Marchese, Fetic, Kakà, Juchno, Victor Mello, Guga, Alves, Bastini. All. Giampaolo.

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Borruto, Canal, Taborda, Cuzzolino, Giordano, Ceccolini, Tonidandel, Fortini, Salas, Honorio, De Oliveira, Bolo, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini.

RETI: 10’15” s.t. De OIiveira (I), 15’00” Canal (I), 16’22” Fellipe Mello (SBP).

ARBITRI: Zanfino (Agropoli), Acquafredda (Molfetta) CRONO: Borgo (Schio).