Finale scudetto: Eboli passa in gara-1. Missione riscatto per l’Italservice al PalaFiera

EBOLI – Feldi Eboli si aggiudica gara-1 ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Italservice crea molto ma non riesce a finalizzare. Gara-2 può già essere decisiva per lo scudetto.

Primo tempo sfortunato per i Rossiniani. Due pali non bastano per sbloccare il risultato. I ragazzi di mister Colini non trovano il gol nonostante numerose occasioni create. I padroni di casa mantengono la porta inviolata grazie a Dal Cin. Due in particolare le occasioni biancorosse, tutte negli ultimi 30 secondi di gara. De Oliveira prima, Bolo poi. Stessa porta, stesso palo a negare il vantaggio biancorosso. Primo tempo che si chiude a reti bianche.

Nella seconda frazione regna maggior equilibrio. Il match si sblocca a 2′ 28” dalla fine grazie a Trentin. Il 10 rossoblù si libera bene della marcatura biancorossa e con un sinistro dal limite sigla l’1-0. Dopo 19” di gioco De Oliveira calcia, l’opponente colpisce di mano. È rigore. Cuzzolino dal dischetto non sbaglia e ristabilisce la parità. Taborda ha sui piedi l’occasione del vantaggio con la porta lasciata vuota dal portiere in movimento, ma colpisce il palo. Triplice fischio. Si va ai supplementari.

I primi 5 minuti si concludono in pareggio senza sussulti degni di nota. Nel secondo tempo a 5” dalla fine è ancora Dal Cin con un grande intervento su Taborda a salvare i suoi. Si passa ai rigori.

Cuzzolino sbaglia, Feldi Eboli no. E si aggiudica gara-1.

Missione riscatto per l’Italservice in gara-2. Il secondo round si disputa giovedi 23 giugno ore 20:30 al PalaFiera di Pesaro (diretta Sky Sport – canale 202).

FELDI EBOLI-ITALSERVICE PESARO (0-0 p.t., 1-1 s.t., 1-1 p.t.s., 1-1 s.t.s.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Trentin, Calderolli, Schiochet, Selucio, Vavà, Caponigro, Bissoni, Fantecele, Luizinho, Senatore, Melillo, Glielmi, Pasculli. All. Samperi

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Salas, Borruto, Cuzzolino, Obbar, Tazine, Taborda, Costanzi, De Oliveira, Bolo, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini

MARCATORI: 17’34” s.t. Trentin (F), 17’54” rig. Cuzzolino (P)

SEQUENZA RIGORI: Bolo (P) gol, Calderolli (F) gol, Salas (P) gol, Trentin (F) gol, De Oliveira (P) gol, Selucio (F) gol, Cuzzolino (P) parato, Schiochet (F) gol, De Luca (P) gol, Luizinho (F) gol

AMMONITI: Bolo (P), De Luca (P), Calderolli (F), Luizinho (F), Vavà (F), Pasculli (F), De Oliveira (P), Borruto (P)

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Lorenzo Di Guilmi (Vasto), Arrigo D’Alessandro (Policoro) CRONO: Saverio Carone (Bari)