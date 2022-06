Coppa del mondo di ginnastica ritmica, a Pesaro trionfo delle farfalle azzurre

Grande risultato per Sofia Raffaelli. Per gli organizzatori Pieri e Porfiri un "grande evento sportivo e di promozione del territorio"

PESARO – Un trionfo italiano. In cinquemila per lo spettacolo della tappa italiana della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica “Pesaro 2022”. Nello splendido scenario della Vitrifrigo Arena migliaia di persone (circa 5mila nell’arco dei tre giorni) hanno assistito agli esercizi di oltre 140 ginnaste provenienti da 32 nazioni. Una tredicesima edizione che a Pesaro ha regalato un vero e proprio trionfo ai colori azzurri. Le prime due giornate si sono chiuse con due ori nell’All around: uno per le farfalle azzurre (Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Maurelli e Martina Santandrea) che hanno vinto il concorso generale a squadre davanti a Bulgaria e Cina ed un altro per la ginnasta di Chiaravalle Sofia Raffaeli, cresciuta nella Ginnastica Fabriano ed ora appartenente al gruppo Fiamme Oro, che si è affermata nel concorso generale tra le individualiste. Dietro di lei l’altra ginnasta italiana cresciuta nella Ginnastica Fabriano ed ora appartenente al gruppo dell’Aeronautica Militare Milena Baldassarri e, terza classificata, la bulgara Stiliana Nikolova.

Ottimi anche i risultati delle finali di specialità che si sono svolte oggi. Tra le individualiste al Cerchio prima Sofia Raffaeli, seconda la bulgara Stiliana Nikolova e terza la lettone Elivata Polstjanaja. Alla Palla oro ancora a Raffaeli, argento alla slovena Ekaterina Vedeneeva e bronzo alla bulgara Stiliana Nikolova. Alle Clavette ancora prima Sofia Raffaeli, argento e bronzo rispettivamente alle bulgare Eva Brezalieva e Stiliana Nikolova. Infine al Nastro primo posto per l’ucraina Viktoriia Onpriienko, secondo per Sofia Raffaeli e terzo per la slovena Ekaterina Vedeneeva. Tra le squadre invece nell’esercizio 5 Cerchi le farfalle azzurre sono d’oro, seguite da Cina e Bulgaria così come nell’esercizio Palle/Nastri dove precedono Bulgaria e Brasile.

«Una grande manifestazione dal punto di vista sportivo e di promozione del nostro territorio anche grazie alla diretta di La7 che oggi ha trasmesso tutta le gare della domenica – spiegano il presidente di Aspes spa Luca Pieri e la presidente del Comitato organizzatore locale C.O.L Turismo&Sport Paola Porfiri – Un grande evento che ha generato un indotto economico importante sia diretto, in termini di presenze alberghiere, che indiretto, in termini di ricadute sul territorio. Ed il merito è di un impianto eccezionale ed apprezzato in tutta Italia, di uno staff organizzativo di grande professionalità, di un territorio accogliente e di un grande gioco di squadra tra Aspes, Comune e Regione. Il tutto condito da un risultato sportivo che si potrebbe definire “storico” per i colori italiani con i grandi risultati ottenuti dalle individualiste Raffaeli e Baldassarri e dalle farfalle azzurre. La partecipazione alla competizione della nazionale Ucraina, che per la prima volta dallo scoppio della guerra è riuscita ad uscire dal proprio paese per partecipare ad un tappa di World Cup, grazie ad una mobilitazione che ha coinvolto il C.O.L ‘Turismo&Sport’, il Comune di Pesaro e la Fiera di Rimini, ha un alto significato simbolico oltre che sportivo. E richiama ai valori della pace e della solidarietà».