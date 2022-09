Calcio, la Vis Pesaro pronta per l’esordio contro la Recanatese

Esordio in campionato per la Vis Pesaro contro la Recanatese. La squadra di Sassarini vuole iniziare bene facendo risultato

PESARO- L’attesa ora è finita. Dopo oltre tre mesi la Vis Pesaro torna a giocare una partita ufficiale e bagnerà il suo esordio in questo campionato 22/23 in trasferta sul campo della Recanatese. Una Vis che riparte con un nuovo allenatore (David Sassarini) e con un buon nucleo di nuovi giocatori a disposizione del tecnico. Nell’estate che è stata caratterizzata dai ritorni in casa Pesarese, prima appunto quello in panchina e poi con gli arrivi di Rossoni e Di Paola, le aspettative in casa Vis sono quelle di migliorare il risultato della stagione passata e di provare ad arrivare ai playoff che l’anno scorso sono sfumati all’ultima giornata.

In attesa di scendere in campo ha parlato come di consueto si fa prima delle partite, l’allenatore della Vis Sassarini che ha presentato la sfida e parlato di come è andato il pre-campionato. «Siamo determinati, in queste 7 settimane la squadra non ha sbagliato una seduta, per applicazione da parte di tutti – ha detto Sassarini – i ragazzi mi stanno trasmettendo tanto. Io sono tornato dopo 6 anni in una piazza a cui sono molto legato e tutti siamo contenti di iniziare la stagione».

Gli avversari. «Rispetteremo la Recanatese che sappiamo ha un collettivo di qualità ma noi cercheremo di fare la nostra partita – ha ribadito il tecnico biancorosso – Per quanto riguarda la formazione sono tutti a disposizione tranne Di Paola, che deve scontare una squalifica, e Sanogo che spero di riaverlo la prossima settimana. Costruzione del gioco e aspetto difensivo erano i due punti cardine ad inizio stagione e abbiamo lavorato tanto in settimana anche su come attaccare la porta».