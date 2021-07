Calcio, la Vis Pesaro ufficializza l’arrivo di Besea

PESARO- Arriva a quota 18 la campagna acquisti della Vis Pesaro in questo mercato estivo. Dopo diversi allenamenti in quel di Chianciano Terme è arrivata l’ufficialità infatti anche del neo acquisto Prince Emmanuel Besea.

Centrocampista classe 1997, Besea va a rinforzare il reparto centrale della Vis Pesaro targata Banchini che, fatta eccezione per Ejjaki, vanta un centrocampo completamente rinnovato rispetto alla passata stagione. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 38 presenze con la maglia delle Viterbese, che si aggiungono alle 21 presenze in Serie B con Modena, Frosinone e Venezia. Per lui contratto annuale con opzione per il secondo anno.

In casa Vis però gli acquisti a centrocampo non si fermeranno a quello di Besea. In queste ore si parla di un interessamento della formazione pesarese per il croato Mario Vrdoljak che è di proprietà del Grosseto. Su di lui però c’è anche l’interessamento di Fermana e Giana Erminio.