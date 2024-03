Terremoto in casa Alma Fano: mister Cornacchini si dimette

Altro capovolgimento di scena in casa Alma Fano: mister Giovanni Cornacchini ha rassegnato le proprie dimissioni. E non è l’unico in partenza, anche il responsabile dell’area tecnica Giuseppe Dicuonzo è stato sollevato dal proprio incarico. Fatale la sconfitta casalinga di ieri per 4-2, nel recupero della 23esima giornata. Di seguito il comunicato dalla società granata:

L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile dell’area tecnica il Sig. Giuseppe Dicuonzo e che il Mister Giovanni Cornacchini ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Allenatore della Prima Squadra.

La Società nel ringraziare entrambi per il lavoro svolto augura ad essi le migliori fortune in campo professionale ed umano.

La Società ci tiene a precisare che a breve verrà comunicato il nome del nuovo allenatore che siederà su questa gloriosa panchina e che condurrà i nostri “ragazzi” a raggiungere questa rocambolesca e stravoluta salvezza…più dura sarà la battaglia, più grande sarà la vittoria…Forza Alma!!!

Giovanni Cornacchini, fanese doc, aveva iniziato la sua avventura sulla panchina granata a inizio dicembre, dopo l’esonero di mister Scorsini. Per lui si era trattato di un ritorno a casa, dopo l’esperienza da giocatore con la maglia del Fano (esordio in prima squadra a sedici anni in C1) e da allenatore in Lega Pro Seconda Divisione nella stagione 2009-2010. Dopo un inizio promettente, le turbolenze societarie (passaggio di proprietà) hanno finito per influire anche sul rendimento in campo della squadra, che ha rimediato quattro sconfitte consecutive ed è scivolata al terz’ultimo posto in classifica.

Ora, con la quota salvezza distante 9 punti, l’obiettivo è quantomeno evitare la retrocessione diretta e giocarsi il tutto nei play-out. Ma servirà subito un’inversione di rotta e soprattutto un nuovo allenatore. Tra i nomi in circolazione quello di Marco Alessandrini (che ha già allenato il Fano) e di Omar Manuelli, già responsabile delle giovanili granata.