Eccellenza, Fossombrone: Cecchini saluta, Marcantognini-Camilloni confermati e Fucili rinnova?

FOSSOMBRONE – Il mercato del Fossombrone entra nel vivo. Il sodalizio biancoazzurro è rimasto in silenzio per un paio di settimane ma ora arrivano le prime ufficialità: capitan William Cecchini saluta per esigenze personali, il portiere Gianluca Marcantognini e Nicola Camilloni sono i primi confermati mentre sta per arrivare anche l’annuncio riguardante il tecnico Michele Fucili.

Il trainer dovrebbe restare salvo clamorosi dietrofront. Cecchini invece dopo 15 lunghissimi anni è costretto a dire addio al suo Fossombrone ed è stato omaggiato alla grande dalla società, i suoi compagni e dai tifosi negli scorsi giorni. Chi resta sicuramente sono Marcantognini e Camilloni, come si evince dal comunicato ufficiale della società.

Il primo, è sicuramente tra gli estremi difensori over più forti del circuito, vanta un recente passato all’Anconitana e quest’anno, il suo primo al Fossombrone, non ha assolutamente smentito le tante attese che lo circondavano al suo arrivo. Camilloni è un jolly prezioso che può ricoprire qualsiasi ruolo all’interno dello scacchiere difensivo. Viene principalmente schierato come terzino destro, ma non trova problemi a dirottare la sua corsa sull’out di sinistra o a governare il reparto dal centro.