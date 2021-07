Classe 1993, De Respinis ha collezionato 82 presenze in serie D e 121 in serie C con 22 gol realizzati. Ha militato a Piacenza, Pro Sesto, Siracusa, Santarcangelo, Mantova

PESARO- Era attesa da diversa settimane ma finalmente è arrivata l’ufficialità. Alessandro De Respinis è il nuovo attaccante della Vis Pesaro. Classe 1993, De Respinis si era svincolato dal Piacenza quasi un mese fa e dopo diverse settimane è arrivata la firma con la società biancorossa.

La Vis ha comunicato che De Respinis ha siglato un contratto biennale con scadenza nel 2023. Nella passata stagione, con il Piacenza, ha realizzato 2 gol in 19 presenze da gennaio in avanti, reti alle quali vanno sommate altre 5 realizzazioni con la maglia della Pro Sesto nella prima parte di stagione.

Ora in casa pesarese si darà uno sguardo al mercato in uscita. Il reparto offensivo conta ad oggi De Feo, Pannitteri, Marchi, Germinale, Marcheggiani e Lazzari, troppi attaccanti soprattutto considerando la possibilità di nuovi approdi in biancorosso, arrivi però legati alle uscite che si verificheranno da qui in avanti.