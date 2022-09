Calcio a 5, il 16′ Memorial Nino Pizza va alla Came Dosson

PESARO – È il Came Dosson a vincere il 16’ Memorial Nino Pizza. La formazione veneta batte ai rigori i padroni di casa dell’Italservice Pesaro, entrambi vincenti al PalaFiera contro il Futsal Pistoia, l’altra squadra che partecipava al triangolare per ricordare il compianto papà di Lorenzo Pizza, Nino, fondatore dell’azienda Italservice da cui è partito tutto.

Le prime due squadre a sfidarsi sono state il Came Dosson e la neopromossa Futsal Pistoia: pareggio a reti inviolate e vittoria ai rigori per il quintetto di mister Rocha. Seconda partita in programma, Italservice Pesaro – Futsal Pistoia: altro 0-0 e vittoria ai rigori per Tonidandel e compagni. Quindi, la “finale”, chiusa sull’1-1 alla fine del tempo regolamentare (20 minuti) con le reti di Arcidiacone e Dener. Più precisa dal dischetto la Came Dosson che si aggiudica la coppa. Da sabato prossimo, 24 settembre, si fa sul serio, con i biancorossi attesi a Pescara per l’esordio stagionale.

Il Memorial Nino Pizza ha fornito l’occasione per la presentazione ufficiale di giocatori, staff e dirigenza dell’Italservice Pesaro, a partire dal settore giovanile che conta oltre duecento atleti per arrivare fino alla prima squadra, campione d’Italia in carica. Su il sipario, contestualmente, per il Loreto Basket Pesaro di serie C Silver, il cui main sponsor sarà da quest’anno l’azienda guidata da Lorenzo Pizza. Presieduta da Rodolfo “Rudi” Baldelli, la storica società cestistica pesarese potrà contare sull’esperienza di coach Stefano Foglietti.