Basket, la VL Pesaro è pronta ad iniziare la stagione

PESARO- Bella serata per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che nella splendida cornice di Villa Matarazzo di Gradara, ha presentato squadra e staff tecnico davanti agli sponsor e ai consorziati. Interventi al microfono durante la presentazione da parte del presidente Ario Costa e del main sponsor Andrea Beretta.

«Ringrazio tutti i presenti per essere qui con noi – ha detto Costa – abbiamo costruito una squadra che può regalare soddisfazioni ai nostri tifosi e non vediamo l’ora di scendere in campo carichi per una nuova stagione da vivere tutti insieme».

Contento anche Beretta per una partnership sempre più solida. «Per la quarta stagione sosteniamo con orgoglio questa società – ha sottolineato- Quest’anno abbiamo di nuovo con noi Coach Jasmin Repesa e credo che i ragazzi lo ascolteranno per crescere ancora in un campionato che si preannuncia impegnativo ma nel quale vogliamo toglierci qualche soddisfazione».