Basket, VL sei bella e sei salva. Sbancata anche Trento

TRENTO- Un sabato sera di festa per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che sbanca il parquet di Trento e si regala la salvezza matematica con ben due giornate d’anticipo e mantiene viva la speranza di una possibile conquista di un posto ai playoff. La VL gioca una buona partita sin dai primi possessi allungando anche in doppia cifra di vantaggio nel corso del secondo quarto di gioco. Nella ripresa però la formazione biancorossa inizia a diminuire le sue percentuali dal campo che tanto elevate erano state (soprattutto da tre punti) nei primi due quarti di gioco e Trento ne approfitta per iniziare la sua rimonta fino addirittura a chiudere avanti di punti al termine del terzo quarto. La partita si decide punto a punto nell’ultimo e decisivo quarto.

Al termine della partita è un Luca Banchi soddisfatto in conferenza stampa. «Questa vittoria ci consegna la salvezza matematica a due giornate dalla fine del campionato. Trento nel match di andata era stata una delle prime avversarie dopo il mio arrivo a Pesaro ed eravamo in un momento successivo al cambio di allenatore. Una serie di sconfitte sembravano aver compromesso il nostro futuro e anche il rapporto con l’ambiente. Ora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo minimo e abbiamo riassaporato il calore del pubblico pesarese con un record di presenze nelle tre partite casalinghe appena disputate. Sono orgoglioso del percorso fatto insieme a questi ragazzi – ha detto un felicissimo Banchi – la partita di stasera è stata una partita ‘dalle mille facce’. Noi abbiamo approcciato bene a questa gara, portandola sui binari a noi più favorevoli pur non essendo troppo cinici nell’approfittare degli errori di Trento. Il secondo tempo è stato caratterizzato dalla nostra difficoltà nel trovare un gioco lineare, ci siamo aggrappati alle iniziative di Moretti e Lamb senza dimenticare che eravamo privi di Jones per infortunio. Stasera, onestamente, meritavamo di vincere. Ora dobbiamo prepararci nel modo migliore alla prossima sfida casalinga contro Venezia, dovremo onorare questa gara cercando di cullare il sogno di vivere una stagione importante. I nostri tifosi avranno la possibilità di dimostrare ancora una volta il calore e l’amore per questa squadra».