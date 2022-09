Basket VL, Mazzola e Visconti si presentano: «Felici di essere qua»

PESARO- Sono due dei nuovi volti della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e fanno parte del nuovo nucleo italiano a disposizione di coach Jasmin Repesa. L’esperienza di un veterano del campionato come Valerio Mazzola e la “gioventù” di Riccardo Visconti approdato a Pesaro dopo delle buone stagioni a Brindisi per la definitiva affermazione.

Due giocatori “opposti” tra loro per età e per caratteristiche (uno è un ala/centro e l’altro guardia) ma con lo stesso obiettivo comune, quello di fare bene in maglia VL Pesaro. «Volevo rimettermi in gioco dopo l’esperienza a Venezia e credo che questa sia la scelta giusta per me – ha detto Mazzola – ci attende un’annata ricca di sfide ma penso che i successi migliori siano quelli che ancora devono arrivare. Tutti gli ex giocatori con cui ho parlato prima di firmare hanno avuto soltanto belle parole per questa città e questa società e sono contento di far parte di questa squadra. Io ho un grande desiderio che mi porta a migliorare ancora e sono davvero entusiasta di iniziare».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Riccardo Visconti. «Sono molto contento dell’opportunità che mi ha concesso la VL e ho lavorato tutta l’estate per farmi trovare pronto – ha detto l’ex Brindisi – il coach mi ha detto su quali aspetti è necessario un miglioramento da parte mia e la sua è stata una spinta fondamentale per lavorare ancora di più. Ci sarà tanto da impegnarsi perché siamo all’inizio di un progetto ma io voglio migliorare fin da subito in termini di creazione di occasioni sia per me stesso che per gli altri».