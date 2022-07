Basket, la VL firma la guardia Muhammad-Ali Abdur-Rahkman

Sarà lui la guardia titolare che arriva alla corte di coach Jasmin Repesa. Ora per completare la squadra restano 3 slot stranieri

PESARO- Seconda firma straniera per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro arrivata nella notte. Combo guard di 193 cm e 86 kg è nato il 1 settembre 1994 ad Allentown (Pennsylvania), è in ambito college ha difeso i colori dei Michigan Wolverines con i quali nel 2018 con il ruolo di capitano ha disputato la finale del torneo NCAA contro Villanova in un match che lo ha visto protagonista con ben 23 punti realizzati.

Nello stesso anno per Abdur-Rahkamn arriva la prima esperienza professionistica con i Canton Charge in G League, squadra con cui resta fino al 2020. Nell’estate 2021 firma con il Legia Varsavia, formazione del massimo campionato polacco con cui chiude la regular season al sesto posto per poi raggiungere la finale playoff contro lo Slask Wroclaw. Nel torneo nazionale polacco ha realizzato una media di 11.7 punti con 3 rimbalzi e 3.3 assist.

Nell’ultima annata disputata in Polonia tra campionato e FIBA Europe Cup ha viaggiato a una media di 13 punti, 3 assist, 3 rimbalzi e 28 minuti in 32 partite disputate. Per la sua nuova esperienza con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro indosserà la canotta numero 5.