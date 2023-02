Basket, la VL batte Varese ed è in semifinale

Dopo una grande battaglia e (a parte un primo quarto) un grande equilibrio, la Carpegna Prosciutto batte Varese e si regala una semifinale di Coppa Italia dopo due anni dall’ultima apparizione. Una grande partita con un grande pubblico al seguito per la VL nonostante si giocasse a Torino ed in una giornata lavorativa

La Carpegna Prosciutto parte forte e gioca un grande primo quarto di gioco chiudendo addirittura avanti 29 a 12 dopo dieci minuti di partita. Delfino parte in quintetto e segna 7 punti nei minuti iniziali assieme ad un ottimo impatto del greco Charalampopoulos autori di 9 punti.

Secondo quarto dove cambia radicalmente l’inerzia della partita. Varese ritrova il suo ritmo in attacco e ricuce in maniera fin troppo facile (anche complici diversi errori e palle perse della VL) lo svantaggio accumulato nel primo quarto. A due minuti dall’intervallo Varese è a -2 sul 37 a 35. Una tripla di Gudmundsson riporta la VL a +5 e Tambone dalla lunetta ridà respiro ai biancorossi (42 a 35). Ancora Gudmundsson trova un canestro ai limiti dell’impossibile all’ultimo secondo e nonostante un secondo quarto sotto tono la Carpegna Prosciutto regge e va alla pausa lunga sul +9 con il punteggio che dice 44 a 35.

Terzo quarto dove a partire meglio è ancora una volta Varese che sembra avere più gamba e ricuce nuovamente lo strappo questa volta impattando a quota 55 la partita. VL che sembra un po’ sulle gambe. Nonostante le accelerate di Varese che con Ross e le sue scorribande è a tratti immarcabile, la VL tiene e ribatte colpo su colpo con Tambone che trova canestri importanti nel finale di quarto. A dieci dalla fine Pesaro ancora a +3 sul 67 a 64.

Ultimo quarto che continua sempre con grande equilibrio e con le due squadre che si rispondono azione su azione senza che nessuna delle due riesca ad azzannare la partita. Sale l’aggressività e salgono il numero di falli commessi con le due squadre che vanno spesso in lunetta. 5 punti in fila di Ferrero portano Varese nuovamente in parità sul 77 a 77 a poco più di tre minuti dalla fine. La VL ha ancora una volta la forza di rispondere e Rahkman trova giocate importanti. Un 1/2 di Gudmundsson da il + 4 alla VL sul punteggio di 84 a 80 a undici secondi dalla fine. Varese sbaglia il tiro da tre punti e perde palla nella seconda occasione dopo una rimessa ottenuta da rimbalzo offensivo. È festa grande per Pesaro. La Carpegna Prosciutto è in semifinale di Coppa Italia. Sfiderà Brescia sabato sempre a Torino.