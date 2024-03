Basket, la VL ritrova la vittoria. Brescia ko 93-83

Primo quarto di partita in cui Pesaro parte molto bene. Ritmo alto imposto dalla squadra di Sacchetti che ha subito un buon apporto da Toté (10 punti nella prima frazione di gioco) ma soprattutto dal neo arrivato Justin Wright-Foreman. Il “piccoletto” della Carpegna Prosciutto parte dalla panchina ma al suo ingresso in campo segna 4 triple consecutive che lanciano la VL al +8 in chiusura del primo parziale di partita sul 29-21.

Pesaro parte bene anche nel secondo quarto ma Brescia resta incollata ai biancorossi. Grazie ad alcune giocate di Massinburg e Christon la Germani torna a -3 (36-33) ma un libero di Toté è una canestro di Ford tengono Pesaro a +6 a metà periodo. La Germani torna fino a -2 ma le giocate di Wright-Foreman e la penetrazione in contropiede di Bluiett tengono Pesaro avanti costringendo Magro al timeout a 1’21” dalla pausa lunga. Si son visti esordi peggiori di quello di Foreman che, dopo una tripla di Bluiett, segna una canestro in penetrazione contro Cobbins facendo esplodere il pubblico di Pesaro. La VL chiude avanti all’intervallo sul +9 (54-45).

Terzo quarto che continua sulla falsa riga dei primi due. Meglio gli attacchi delle difese e con ritmi alti da parte di entrambe le squadra con Pesaro che colpisce e Brescia che risponde. VL che vola a +10 con la tripla di Quincy Ford a 3’58” dalla fine del periodo e con coach Magro costretto a fermare la gara dopo che i suoi erano ritornati sotto pochi minuti prima. Pesaro trova anche il massimo vantaggio sul +13 nel corso del periodo con due triple di Capitan Tambone e un 3/3 dalla lunetta di Foreman. Brescia trascinata da Petruccelli resta a contatto ma a fine terzo quarto il punteggio è 79-68 per la VL.

Quarto periodo in cui Brescia prova a rientrare ma la Germani non trova canestri da fuori. Sono le giocate di Petruccelli e Burnell a tenere in piedi i lombardi che a metà ultimo quarto sono però sotto di 12 lunghezze con la VL che resta sempre avanti giocando un ottima pallacanestro in attacco. Oggi però Pesaro ha una marcia in più e la superiorità mostrata durante tutta la partita la VL la porta fino alla fine. Trascinata da 25 punti del nuovo arrivato Wright-Foreman, MVP e già idolo della folla, la Carpegna Prosciutto ritrova una vittoria che in campionato mancava da metà dicembre (da fine novembre in casa) e si rilancia in classifica nella speranza di agguantare una salvezza che non sarà semplice. Per Pesaro ci sono anche 21 punti di Toté e 15 di Bluiett. La VL raggiunge Treviso a quota 12, con Brindisi che resta ultima a 10 punti complice la vittoria di oggi contro Cremona.