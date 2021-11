Basket, Doron Lamb è il nuovo arrivo in casa VL Pesaro

PESARO- Si muove il mercato in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. È notizia di pochi minuti fa che la VL ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno americano Doron Lamb. Dopo due anni (2010-2012) di college a Kentucky, viene scelto al secondo giro del Draft NBA dai Milwaukee Bucks con cui nel 2012/2013 è impegnato in NBA. Nella stagione successiva è ancora in NBA, stavolta con Orlando Magic.

Nel 2014/2015 scende in campo in G-League, prima con i Texas Legends e poi con i Westchester Knicks mentre per il 2015/2016 si sposta in Montenegro difendendo i colori del Buducnost partecipando anche alla EuroCup. Nella stessa stagione lo attende poi l’esperienza in Francia con la maglia del Nanterre.

Nel 2016/2017 torna negli Stati Uniti dove in G-League veste per la seconda volta la canotta di Westchester; l’annata seguente lo vede in Grecia con il Lavrio B.C. conquistandosi la riconferma anche per il 2018/2019, annata che conclude con il terzo posto nella classifica dei migliori realizzatori del campionato ellenico.

Per il 2019/2020 si sposta in Turchia dove torna a disputare una competizione europea prendendo parte alla EuroCup insieme al Darussafaka. Arriva a Pesaro – dove vestirà la canotta numero 20 – al termine dell’esperienza nel massimo campionato polacco con la maglia dello Start Lublino.