Per la Cucine Lube in Champions c’è l’ostacolo polacco

CIVITANOVA – L’urna è stata benevola con la Cucine Lube che se la vedrà con il Grupa Azoty Kzdzierzyn Kozle scongiurando il derby con Trento e il sempre temibile Zenit Kazan, trasferta complicata anche logisticamente mentre era escluso di incontrare nuovamente Perugia.

Le gare di andata dei Quarti sono in programma dal 23 al 25 febbraio, gli incontri di ritorno dal 2 al 4 marzo. Ecco il quadro completo del tabellone dei quarti di finale maschili:

Skra Belchatow – Zenit Kazan

Cucine Lube Civitanova – Grupa Azoty

Berlino – Itas Trentino

Leo Shoes Modena – Sir Sicoma Perugia

Si gioca con partite di andata e ritorno. Prima in casa per la Lube. In caso di qualificazione niente derby italiano per la squadra di De Giorgi che avrebbe la vincente tra i polacchi di Belchatow e i russi della Dinamo Kazan.

Dall’altra parte del tabellone Trento se la vedrà con Berlino, e il derby tra Modena e Perugia con l’auspicio che anche la semifinale sia tutta marchigiana.

La formazione polacca avversaria della Lube capolista nel proprio campionato con 63 punti in 23 partite è presieduta dall’ex schiacciatore biancorosso Sebastian Swiderski. In panchina ci sarà la sfida tra due ex palleggiatori Fefè De Giorgi e Nikola Grbic. La Cucine Lube detiene il titolo continentale vinto a Berlino nel maggio 2019

Per quanto riguarda il tabellone femminile derby ai quarti tra Scandicci e Conegliano. Chi vince avrà la vincitrice tra Novara e Fenerhbace. Per Busto Arsizio invece c’è l’ostacolo l’Eczecibasi.

Ecco gli incroci:

Fenerhbace – Igor Novara

Savino del Bene Scandicci – Imoco Conegliano

Chemnik Police – Vakifbank

Eczecibasi – Uyba Busto Arsizio