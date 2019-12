Pattinaggio, “Le Skettinate” dello Skating Club Jesi premiate dalla FISR

Ad ottenere il riconoscimento è stato il gruppo spettacolo artistico, divisione nazionale, per il successo nel campionato regionale 2019. «Non poteva esserci augurio migliore per il via alla nuova stagione»

JESI – Skating Club Jesi premiato in occasione della riunione del Comitato regionale marchigiano della FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, dedicata alla consegna dei riconoscimenti agli atleti che si sono distinti nell’attività agonistica a tutti i livelli nel corso dell’anno.

Ad ottenere il riconoscimento è stato il gruppo spettacolo artistico, divisione nazionale, “Le Skettinate”, per il successo nel campionato regionale 2019: Alessia Mancini, Alice Natalucci, Sofia Contini, Sara Pigliapoco, Matilde Grassucci, Sofia Cirioni, Maria Ferlito le atlete che hanno ottenuto il premio.

Presenti alla cerimonia il presidente e il presidente onorario del Coni Marche, Fabio Luna e Fabio Sturani, l’assessore all’ambiente del Comune di Ancona Michele Polenta, il consigliere federale nazionale Sandro Cipriani, il responsabile territoriale Coni Enrico Picchio, il presidente regionale cronometristi Marco Barilari e il presidente regionale FISR Rodolfo Giraldi.

«Non poteva esserci augurio migliore per il via alla nuova stagione – dice Dino Spaccia, presidente dello Skating Club Jesi -. Nel 2020 ne vedremo delle belle. La preparazione è già in piena attività: nell’artistico con la nuova allenatrice Cristina Piccioni, quarto livello mondiale, voluta fortemente dalla società per dare il giusto tocco artistico alle atlete. Sarà coadiuvata dalle brave Valentina Cirilli e Federica Piccioni per le agoniste e per le piccole da Sara Pigliapoco e Alessia Mancini. In pieno svolgimento anche la preparazione del settore corsa, guidato dall’allenatore Samuele Rossi. Sarà proprio la corsa ad iniziare il 2020 con i Campionati Italiani indoor che si svolgeranno a Pescara il 31 gennaio e 1-2 febbraio».

