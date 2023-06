Pattinaggio, a Pollenza nel weekend i campionati italiani

POLLENZA – A distanza di nove anni dall’ultima edizione, era il 2014, la pista di Casette Verdini di Pollenza si prepara ad ospitare nel prossimo weekend i campionati italiani di pattinaggio con un look tutto nuovo e sperando che tra i circa 250 atleti e 53 società provenienti da 16 regioni si afferma un altro astro come quello dell’allora emergente Francesca Lollobrigida.

Grazie alla sinergia con l’amministrazione comunale che ha tirato a lucido la pista rendendola una vera eccellenza, una delle migliori in Italia, la manifestazione sta rinsaldando il binomio sport-turismo e, nel paesino dell’entroterra maceratese, sono attese migliaia di persone.

Si comincia a Pollenza giovedì 8 giugno alle 21 con la cerimonia d’apertura per poi gareggiare fino a domenica 11 giugno a caccia dei titoli tricolori delle categorie Senior e Juniores.

«Torniamo con grande soddisfazione ad ospitare i campionati italiani – ha detto Simone Illuminati della Polisportiva Juvenilia nel corso della presentazione dell’evento in Comune – ed avremo atleti di spessore internazionale.

Per il sindaco Mauro Romoli, «da parte nostra lo sforzo è quello di mettere in condizione la società nella sua attività – ha detto con grande soddisfazione – e il prossimo passo sarà quello di completare la struttura con la realizzazione degli spogliatoi. Di sicuro, questo è un evento strategico per la città sotto il profilo turistico e promozionale, senza dimenticare che lo sport è sempre e comunque un fortissimo volano di coesione sociale, specie con l’attività giovanile».

La pista ad anello è una delle poche in Italia a vantare una lunghezza di 300 metri.

Presenti all’illustrazione del programma il delegato Coni della provincia di Macerata Fabio Romagnoli, e poi gli atleti Danny Sargoni e Valentina Buccolini entrambi nazionali, che avranno come compagni di gara anche Elisabetta Fattori, Edoardo Marinelli e Noemi Tordini.

La città di Pollenza approfitterà per fare promozione del territorio avendo previsto dei mini tour, Trai protagonisti in gara anche atleti che nella stagione invernale praticano su ghiaccio e si ritroveranno alle Olimpiadi di Milano Cortina».

A far tremare gli organizzare è solo il meteo ancora capriccioso in questo Giugno.