Un pari con rammarico per la Stilcasa Costruzioni Falconara

FALCONARA MARITTIMA – La Stilcasa Costruzioni Falconara prova a scappare, ma la VIP la riprende. A San Martino di Lupari finisce 2-2, con qualche rimpianto tra le fila delle citizens. Le ragazze allenate da Giulia Domenichetti infatti si portano sul doppio vantaggio, ma la squadra di casa non molla e rimonta.

Nell’ottava giornata di Serie A femminile le biancoblu partono subito con il piede giusto. Dopo soli due minuti di gioco Boutimah agisce alla perfezione come pivot, girandosi e trovando il gol che apre l’incontro. Passano altri 120 secondi ed è già 2-0. Elpidio recupera palla lateralmente, si presenta indisturbata davanti al portiere avversario battendolo sul primo palo. Sembra la domenica perfetta per la Stilcasa.

La VIP però non si abbatte e nella ripresa rientra in campo con un altro piglio. Prima Salvador accorcia le distanze, poi Troiano timbra il gol del definitivo 2-2. Un vero peccato per la truppa falconarese, anche se la classifica rimane più che positiva. Complice il kappao del Molfetta (8-2 in casa della Lazio), le falchette si ritrovano infatti terze in solitaria a quota 17 punti.