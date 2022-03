Ancona Matelica, capitan Papa: «A Modena ci proveremo»

ANCONA – «La vittoria ci voleva perché venivamo da una serie di partite dove avevamo raccolto poco. Serviva far bene soprattutto davanti al pubblico di casa per riassaporare quella gioia che si prova a fine gara quando si vince». Così Salvatore Papa, il capitano dell’Ancona Matelica è tornato ad analizzare la partita casalinga vinta con la Carrarese con un occhio rivolto ai prossimi impegni. «Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, senza fare calcoli perché potrebbero essere dannosi. Se nell’arco del campionato abbiamo già 50 punti qualcosa vorrà pur dire».



Papa, finalmente una bella prestazione la sua. Impreziosita anche dall’assist che mandato in rete Rolfini…

«Più che a quello, penso all’errore della ripresa che ha causato l’espulsione e mi dispiace per aver messo la squadra in difficoltà. Fortunatamente le cose poi sono andate bene e abbiamo conquistato punti pesanti anche in inferiorità numerica».

Lunedì sera a Modena (i dorici scenderanno in campo il 28 marzo alle 21), al Braglia serviranno esperienza e gambe che non tremano…

«Se il mister vuole sono a disposizione. Queste sono le partite belle da giocare, contro giocatori di categoria superiore che ti danno stimoli maggiori rispetto alle altre gare».

Sono favoriti i canarini per la vittoria finale?

«Il Modena è uno squadrone ed è ovvio che per noi sarà dura, ma anche loro devono temerci perché se in campo mettiamo l’atteggiamento giusto con la fame che serve in questi casi possiamo mettere in difficoltà chiunque, anche la capolista. E sarebbe una vera impresa che farebbe parlare di noi a livello nazionale. Ci proveremo, questo è certo».

A Modena sarà assente il difensore centrale Masetti, ormai disponibile il centrocampista D’Eramo.