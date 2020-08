Paoloni Macerata, Tobaldi: «Felice di essere ancora il capitano di questa squadra»

MACERATA- Riccardo Tobaldi sarà ancora il capitano della Paoloni Macerata (Serie B Volley). L’accordo è stato ufficializzato nelle scorse ore con grandissima soddisfazione delle parti, in particolar modo del centrale cresciuto tra Macerata e Civitanova (sponda Lube):

«Sono felice, e non potrei essere diversamente, di aver rinnovato ancora un altro anno con la Paoloni. Mi trovo benissimo con entrambe le società che dirigono il team della Serie B (Volley Macerata ed Appignano Volley) dato che oltre a giocare nel ruolo di opposto nella prima squadra alleno anche nei due settori giovanili, sono nato ed ho mosso i primi passi ad Appignano, sono cresciuto pallavolisticamente a Macerata quindi per me è stato naturale continuare a credere nel progetto della Paoloni avendone oltretutto l’orgoglio di indossarne la fascia di capitano».

Sulla prossima stagione pochi dubbi e tanta voglia di far bene, come confermano le sue parole: «Spero di poter crescere ancora di più in questo nuovo ruolo che mi sta regalando molto e mi fa divertire tantissimo. Per la mia squadra l’ obiettivo sarà anzitutto, come per la scorsa stagione, quello di raggiungere una tranquilla salvezza magari eguagliando o migliorando il buon livello raggiunto lo scorso anno (quarto posto prima dell’interruzione a causa del Covid-19 (ndr)».