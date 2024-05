Pallavolo, la Yuasa vince anche in Coppa Italia, la Smartsystem alla “bella”

GROTTAZZOLINA – Sarà un weekend ancora una volta intenso per la pallavolo marchigiana. I festeggiamenti per la storica promozione in Superlega non hanno distratto troppo la Yuasa Grottazzolina che a Cantù, per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di Serie A2, ha vinto 1-3 mettendosi in buonissima posizione in vista del ritorno domenica 5 maggio, sempre alle 18 al PalaGrotta: in palio l’accesso alla Final Four di Coppa Italia che si svolgerà a Cuneo 11 e 12 Maggio. A spingere i gialloblù ci sarà ancora una volta il pubblico di un intero territorio che vuole godersi l’occasione di vedere la squadra giocare, considerando che la prossima stagione in Superlega costringerà la Yuasa ad emigrare al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

Dopo il successo in gara 1 invece la Smartsystem ha perso il ritorno della semifinale playoff della A3 maschile. A Belluno hanno vinto i locali e appuntamento quindi per l’ultimo atto sempre domenica 5 maggio alle 19.

Tutto si deciderà in una partita tra Fano e Belluno con i virtussini che cercheranno di sfruttare, come accaduto sempre quest’anno in campionato, il fattore “Palas Allende”. Essendo una gara secca, tutto comunque può succedere anche se i fanesi saranno come al solito trascinati dal “settimo” uomo in campo, ovvero quel pubblico grande protagonista in questa stagione durante le apparizioni casalinghe.

Belluno è stata brava ad impattare la serie sfruttando la giornata no in battuta e in attacco della Smartsystem, ma coach Mastrangelo tranquillizza subito tutti chiarendo che «si parte da 0 a 0 – afferma il coach pugliese – per cui è importante resettare tutto e giocare al Palas come sappiamo fare. Non perdevamo in campionato dai primi di febbraio, è capitato in gara 2 della semifinale play off, ora bisogna guardare avanti». La squadra è tornata ad allenarsi con la stessa intensità di sempre e per la sfida decisiva coach Mastrangelo vuole vedere la solita Smartsystem: «Aggressivi e lucidi –sia tecnicamente che tatticamente, manteniamo alta l’autostima ben consapevoli che avremo di fronte la seconda dell’altro girone». I bellunesi arrivano a Fano con qualche certezza in più dopo il successo alla Spes Arena ma coscienti del fatto che si troveranno a fronteggiare tutt’altra squadra. La Smartsystem, infatti, deve dimenticare le percentuali di mercoledì e ricordarsi di come ha giocato gara 1, solo così potrà dare la propria impronta al match.