Pallavolo, la Yuasa Grottazzolina in corsa per la Superlega

La squadra di coach Ortenzi sfida Siena per gara 1 in un PalaGrotta tutto esaurito. In A3 la Banca Macerata alla “bella” a Mantova mentre Fano è in semifinale. A Piacenza la Cucine Lube lunedì a caccia della semifinale

GROTTAZZOLINA – Tutto pronto a Grottazzolina per l’ultimo atto di un campionato entusiasmante. Alle 18 il PalaGrotta ospita gara 1 della finale playoff tra la Yuasa Battery e l’Emma Villas Siena. Il match di ritorno è in programma giovedì 25 aprile, alle ore 19, in terra senese; l’eventuale “bella”, sempre a Grottazzolina, è fissata per domenica 28 aprile.

In pochi giorni si deciderà la squadra che salirà nell’olimpo della Superlega. La truppa di coach Massimiliano Ortenzi non ha avuto neppure il tempo di festeggiare l’impresa ottenuta in semifinale contro Ravenna che davanti, adesso, si presenta lo squadrone toscano.

In poche ore sono stati polverizzati i biglietti riservati in prevendita agli abbonati e al tifo organizzato che hanno esercitato il diritto di prelazione. Per agevolare i tanti tifosi a caccia del biglietto, la società aprirà il botteghino del palasport sia sabato (al mattino dalle 10 alle 13, al pomeriggio dalle 17 alle 20) sia domenica mattina (dalle 10 alle 13). Da Siena è atteso un centinaio di tifosi.

«Contro Ravenna – dice lo schiacciatore Claudio Cattaneo – il nostro pubblico è stato l’arma in più e ci ha permesso di superare tutte le difficoltà. Non hanno mollato mai. Ci abbiamo messo tanto cuore, anche nei momenti più difficili. Sono molto emozionato: contro Siena disputerò la mia prima finale, è un sogno che si avvera. Sarà molto difficile contro l’Emma Villas. Noi ci siamo, il nostro pubblico è pronto. Non vediamo l’ora di scendere in campo».

Stasera alle ore 19.30 si deciderà lo spareggio promozione di Serie A3. Dopo la sconfitta in gara 1, la Volley Banca Macerata ha conquistato la vittoria nella partita di ritorno con una memorabile rimonta ai danni della Gabbiano Mantova; ora i biancorossi si giocheranno tutto in trasferta, sul campo lombardo. Il morale dei ragazzi di coach Castellano è alto dopo la vittoria del Banca Macerata Forum. Mantova proverà invece a festeggiare davanti ai propri tifosi: ci sono tutti gli elementi per un’altra partita combattuta e spettacolare.

Sempre nei playoff di A3 la Smartsystem Fano sul campo di Motta di Livenza va sotto 2 set a 0 e 24 a 20 nel terzo ma non molla ed è protagonista di una grande rimonta grazie alla quale portano a casa partita e qualificazione in semifinale play off promozione.

Ad un passo dal baratro la Smartsystem ha saputo reagire e nel tiebreak ha portato a casa una

vittoria fondamentale proseguendo la corsa per la A2!

La Cucine Lube scende in campo lunedì 22 aprile alle ore 20.30 di nuovo al PalaBancaSport nella Semifinale in gara unica per accedere alla resa dei conti del 27 aprile. In caso di vittoria a Piacenza, i biancorossi si confronterebbero nell’ultimo atto con la vincitrice dell’altra Semifinale andando a giocare al Pala AIM Agsm contro la Rana Verona (leader del Girone) o all’Eurosuole Forum contro la Valsa Group Modena (quarta forza del raggruppamento).