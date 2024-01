Pallavolo, la Yuasa di Grottazzolina ritrova il successo contro Porto Viro

Nel weekend di riposo della Cucine Lube la Megabox Vallefoglia cade contro la lanciatissima Chieri così come la Cbf Balducci a Perugia. La Banca Macerata in trasferta si fa rimontare e perde ancora contro Palmi

GROTTAZZOLINA – In A2 maschile la Yuasa Grottazzolina dopo la sconfitta dello scorso turno si gode un pronto riscatto tornando al successo contro Porto Viro. La partita ha visto i ragazzi guidati da Massimiliano Ortenzi dominare in tutti i fondamentali: 64% in attacco, 67% di ricezione positiva, 10 muri e 10 ace sono i numeri di una vittoria tanto meritata quanto fortemente voluta che rilancia la formazione grottese sempre più in testa alla classifica di questa Serie A2 Credem Banca. I gialloblù sono a quota 44, + 5 su Siena.

Poca gloria per le formazioni marchigiane della serie A femminile. In A1 3-0 rotondo per la lanciatissima Reale Mutua Chieri ai danni di una Megabox Vallefoglia che nulla ha potuto per opporsi allo straordinario momento di forma delle piemontesi qualificate per la Final Four di Coppa Italia e pronte per gli impegni di Coppa. Coach Pistola ha potuto contare su Mingardi e Degradi entrambe in doppia cifra ma la partita è sempre stata in mano alle padrone di casa.

Poco da recriminare nella prima giornata di Pool Promozione a Perugia anche per la Cbf Balducci Macerata battuta 3-1. La sconfitta archivia già i sogni di promozione diretta per la squadra di Carancini con 8 punti di distacco, alle prese con tanti problemi di infortuni e qualche big in un momento non brillante di forma.. Oggi è previsto l’arrivo a Macerata della tedesca Broekstra che potrà dare una mano nelle rotazioni offrendo un’alternativa. Dal 3’ set si è rivista anche Bolzonetti. Le arancionere hanno disperatamente bisogno di ritrovare quella che in estate era stata indicata come la giocatrice in grado di garantire un costante fatturato di punti in attacco.

In A3 maschile la capolista Banca Macerata in trasferta a Palmi subisce un’altra delusione per mano dei calabresi che già l’avevano eliminata dalla Coppa Italia. I biancorossi vanno avanti 0-2 poi si fanno rimontare e perdono al tiebreak. In classifica i maceratesi restano in vetta al Girone Blu con 40 punti e un vantaggio di 6 punti sulla più immediata inseguitrice.

Nell’anticipo la Smartsystem Fano ha battuto Sorrento 3-1. I ragazzi di coach Mastrangelo sono al 3’ posto ad un punto da Lagonegro che ha fatto bottino pieno in casa contro Marcianise.

Nel weekend dedicato alla Coppa Italia vinta a Bologna dalla Sir Sicoma Perugia, la Cucine Lube, ha beneficiato di un weekend libero per lavorare anche sotto l’aspetto fisico ma anche per ricaricare le energie mentali. I cucinieri torneranno in campo domenica 4 febbraio alle ore 18 all’Eurosuole Forum per il match casalingo contro la Valsa Group Modena, per il 6° turno di ritorno della Regular Season e con il primo ritorno da ex di Osmany Juantorena. Atteso il pubblico delle grandi occasioni con Bruno e Stankovic altri ex sempre attesi.