Pallavolo, la Yuasa Grottazzolina è nella storia

La squadra di Ortenzi è stata promossa in Superlega per la prima volta. Vittoria 3-1 a Siena contro la Emma Villas

GROTTAZZOLINA – La Yuasa Battery espugna Siena in gara 2 e vola in Superlega, prima volta nella ultracinquantennale storia del club marchigiano. La Yuasa Battery ha dimostrato di essere in grado di riscrivere la storia, e questo incredibile risultato nessuno più potrà toglierlo a questo gruppo di ragazzi, i cui nomi sono destinati a rimanere indelebili negli annali di questo club.

Grottazzolina è in Superlega, il più piccolo centro del panorama pallavolistico di Serie A si è reso protagonista di una storia incredibile, una storia da raccontare dominando la regular season e poi la serie finale in due sole partite accompagnata a Siena da 500 tifosi in trasferta per incoraggiare prima e festeggiare poi i propri beniamini. I gialloblù c’hanno messo solo due stagioni, la prima, quella passata, di assestamento in cadetteria dopo la promozione dalla A3 e la seconda, quella appena conclusa, per arrivare nel paradiso del volley dei grandi contro grandi città e società storiche. Le Marche non sono nuove a queste imprese, basti pensare la Lardini Filottrano in serie A1 Femminile.

La promozione in Superlega è la gioia del popolo gialloblù con coach Ortenzi, che ha contribuito a costruire pezzo per pezzo questo percorso cominciato dalla nascita del progetto MG Scuola Pallavolo che ha visto convivere le anime di Grottazzolina e Montegiorgio: «È qualcosa di unico, di speciale – ha detto il tecnico nel dopogara – per il cammino di questa stagione e di tutti questi anni stagione dopo stagione». In lacrime il presidente Rossano Romiti, anche lui colonna portante di una casa diventata grattacielo: «Una gioia incredibile, una giornata che rimarrà nella storia. La Superlega l’abbiamo sognata tanto e a lungo, è arrivata finalmente e si fa fatica a realizzare. Un sogno meraviglioso e incredibile ma la stagione non è finita». Già mercoledì 1 maggio c’è la trasferta di Cantù.

L’enfant prodige è il capitano Riccardo Vecchi che vive un sogno, quello del giocatore nato e cresciuto nel mondo M&G Scuola Pallavolo e che ha vissuto questo percorso meraviglioso fino alla Superlega: «Difficile trovare le parole giuste ma è assolutamente meraviglioso, soprattutto davanti ad un pubblico così in una stagione così ad alto livello e vissuta alla grande. Sono emozioni indescrivibili ma ce le godiamo tutte». Il titolo è “L’abbiamo fatta grossa”: nel club se lo ripetono e se lo sussurrano perché urlarlo sembra meno vero.

E dire che la Emma Villas Siena del coach falconarese Ciccio Graziosi c’ha provato a vendicare la sconfitta subìta all’andata e ma l’impresa non c’è stata e il trionfo, anche nel doppio confronto, è più che meritato per i gialloblù. Nella prossima annata sarà derby con la Cucine Lube Civitanova: le Marche si confermano terra di pallavolo con Macerata promossa in A2, Fano ancora in corsa, Vallefoglia in A1 Femminile, la Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile e chissà come andranno i playoff di B maschile e di B1 Femminile.