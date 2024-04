Pallavolo, la Yuasa Grottazzolina a un passo dalla Superlega

La squadra di Ortenzi ha vinto gara 1 al PalaGrotta contro la Emma Villas Siena e vincendo in Toscana conquisterebbe la storica promozione in Superlega. L’opposto Breuning carica la vigilia

GROTTAZZOLINA – Sembra di vivere un sogno ma è tutto vero e la straordinaria Yuasa Grottazzolina che, al PalaGrotta, ha vinto 3-0 gara 1 della finale promozione per la Superlega contro l’Emma Villas Siena, è a un passo dall’obiettivo. Il match di ritorno è in programma giovedì 25 aprile alle ore 19, in terra senese; l’eventuale “bella”, sempre a Grottazzolina, è fissata per domenica 28 aprile.

I marchigiani punteranno ancora sullo strepitoso momento di forma di Rasmus Breuning Nielsen sugli scudi in gara 1 e capace di firmare altri 24 punti in tre set. «È una sensazione straordinaria, siamo entrati bene nel match fin dall’inizio e con il giusto approccio – dice l’opposto danese ripensando a gara 1 che però è già storia – ed abbiamo messo agli avversari la giusta pressione appena scesi in campo. Abbiamo notato che erano un po’ nervosi quando riuscivamo a contenerli e ad imporre il nostro gioco, ne abbiamo approfittato e tutti abbiamo fatto una grande partita oggi». Lo sguardo è rivolto al futuro, perché nei playoff ogni tre giorni si ricomincia daccapo e davvero non c’è tempo di esaltarsi, Ravenna docet. «Ho delle buone sensazioni per gara 2, molto dipenderà se riusciremo a scendere in campo con la stessa fame e mentalità di domenica ed in quel caso sarà difficile per Siena batterci».

A Siena la Yuasa Battery non sarà sola. Gara 1 ha scatenato infatti un entusiasmo enorme attorno alla squadra. Sono già oltre 200 i supporters pronti a mettersi in viaggio verso la Toscana, con il Sindaco capofila nella volontà di sostenere fin dove è possibile i ragazzi verso il sogno della Superlega. «So che saranno tanti – dice Breuning – e sarà sicuramente magnifico». A Siena sarà tutto diverso, perché la Emma Villas vorrà vendicare la sconfitta subita e non ha alternative alla vittoria per provare ad allungare la serie. Grottazzolina lo sa, e ci vorrà un’impresa anche di fronte al pubblico che stavolta sarà tutto o quasi per gli avversari.