Pallavolo, la Yuasa Grottazzolina è spalle al muro

GROTTAZZOLINA – Nei playoff di A2 maschile la sconfitta a Ravenna costringe la squadra di Ortenzi a cercare il pass per la finale in gara3 stasera 17 aprile al PalaGrotta con inizio alle 20.30. Dirigono Venturi e Scotti. L’altra “bella” è si gioca in contemporanea tra Emma Villas Siena e Delta Group Porto Viro. Le vincenti giocheranno la serie finale per l’approdo in Superlega.

Alla partita saranno presenti il neo-insediato Prefetto Edoardo D’Alascio, il presidente Coni Marche Fabio Luna, la delegata provinciale Cristina Marinelli, il presidente FIPAV regionale Fabio Franchini, il presidente del comitato territoriale FIPAV Ascoli Piceno – Fermo Fabio Carboni a testimoniare il grande affetto che ruota attorno alla Cenerentola del volley maschile, il piccolo comune della pallavolo che, sgomitando, vuole farsi spazio tra le grandi. A Grottazzolina c’è grande fermento, con il settore destinato al tifo organizzato che già poche ore dopo l’epilogo di Gara 2 a Ravenna aveva polverizzato i biglietti a disposizione chiedendo alla società di poterne predisporre di ulteriori allargando la zona a loro riservata. Grottazzolina deve riuscire nell’ardua impresa di battere un’istituzione della pallavolo nazionale, quella Ravenna che può vantare ben 58 campionati di Serie A e che, per provare a tornare nella categoria regina, ha deciso di rafforzarsi proprio alle soglie dei playoff ingaggiando lo schiacciatore greco Raptis autore di 12 punti all’andata a 11 al ritorno. Decisiva sarà la sfida dei bomber tra Nielsen e Bovolenta.

La Cucine Lube tornata al successo contro Cisterna nei playoff per il 5’ posto domenica scorsa, gioca alle ore 20.30 al PalaBancaSport contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La formazione di Andrea Anastasi guida il Girone da imbattuta con 11 punti in cascina, cinque in più di capitan Luciano De Cecco e compagni. Ai cucinieri, tagliati fuori dalla lotta per i primi due posti, serve una vittoria esterna per la certezza del terzo posto, mentre basta un punto per la garanzia delle Semifinali. La Lube può qualificarsi anche con una sconfitta, a patto che almeno una delle inseguitrici (Cisterna e Padova) resti alle spalle. Nel match vinto in tre set domenica a Padova, la Gas Sales Bluenergy Piacenza è scesa in campo con Brizard al palleggio e Romanò opposto, gli ex biancorossi Ricci e Simon al centro, l’ex cuciniero Lucarelli con Recine in banda, Scanferla libero.

Per il centrale fanese Enrico Diamantini: «Piacenza vorrà mantenere l’imbattibilità nel girone per garantirsi il primo posto, e mi aspetto una sfida dura con avversari sul pezzo. Noi scenderemo in campo con tanta determinazione per dare continuità al successo di domenica e cercare di blindare il passaggio del turno. Nell’ultima gara abbiamo giocato con i centrali italiani e gli schiacciatori stranieri. Chi tra noi verrà chiamato in causa per disputare interi set o anche solo una manciata di punti darà comunque il massimo contro rivali di valore».