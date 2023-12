Pallavolo, Yuasa Grottazzolina e Banca Macerata continuano a volare

GROTTAZZOLINA – Anche senza il suo palleggiatore titolare Manuele Marchiani la capolista Yuasa Battery di A2 maschile ha espugnato il PalaEstra di Siena contro la Emmas Villas e, in attesa del match interno di domenica 10 dicembre al PalaGrotta alle 18 contro Abba Pineto, c’è spazio per sognare.

Sull’asse Fedrizzi -Bruning la squadra di Ortenzi si è fatto superare nel 1’ set per poi ricucire e volare verso il successo senza voltarsi più indietro 1-3 (27-25; 19-25; 16-25; 18-25) e consolidando il primato in classifica. Meglio i giallobù al servizio, meno fallosi e più incisivi, in attacco e in ricezione. Ottima la regia di Lusetti capace di un’altra prestazione più che positiva del palleggiatore classe 2002 in campo per l’assenza di Marchiani. Per i marchigiani è la decima vittoria consecutiva al cospetto della formazione toscana allenata dal coach falconarese Ciccio Graziosi.

Turno infrasettimanale anche in A3 maschile dove la capolista Banca Macerata ha inanellato la 9’ vittoria consecutiva salendo in classifica a quota 26 punti superando nel derby la Smartsystem Fano (3-0). Prestazione totale dei ragazzi di coach Castellano che si prendono gli applausi di tutto il palazzetto gremito di tifosi per una gara attesa tra le due prime squadre in classifica. Macerata si è presa una vittoria doppiamente importante allungando su Fano e consolidando il primo posto nel Girone Blu davanti al proprio pubblico che non ha mai smesso di sostenere i biancorossi. Nei tre set Macerata ha sempre controllato, soffrendo soltanto la rimonta momentanea degli ospiti nel finale di secondo set, ma Marsili e compagni sono stati bravi a far svoltare a proprio vantaggio tutti i momenti decisivi, con qualità e carattere. Per il centrale Michele Orazi «loro sono stati bravi a recuperare quando eravamo in vantaggio – ha detto nel dopogara – e noi siamo stati bravi a vincere di squadra aiutandoci l’un l’altro nei momenti di difficoltà. Ci tenevamo molto a questa partita».

Nel weekend la Banca Macerata sarà in trasferta a Marcianise mentre la Smartsystem osserverà il turno di riposo.

Stasera 8 dicembre per la Superlega in campo la Cucine Lube a Cisterna.