Pallavolo, La Yuasa Grottazzolina all’assalto della SuperCoppa. La Smartsystem oggi per la A2

GROTTAZZOLINA – Il weekend dedicato alla Final Four di Coppa Italia maschile ha visto la Yuasa Grottazzolina mancare l’approdo alla finale con i ragazzi di Ortenzi sconfitti in semifinale da Ravenna.

La Yuasa Battery, reduce dalla promozione in SuperLega da vincitrice dei Play Off non è ancora in vacanza perché domenica alle 19 al PalaGrotta intende conquistare la Del Monte® Supercoppa contro Brescia che domenica scorsa ha alzato al cielo il trofeo nella final four di Coppa Italia a Cuneo.

La Del Monte® Supercoppa A2 sarà preceduta oggi da una conferenza stampa di presentazione presso il Comune di Grottazzolina con il Presidente di Lega Volley Massimo Righi, capitano ed allenatore della Yuasa Battery Riccardo Vecchi e Massimiliano Ortenzi, i pariruolo della sfidante Consoli Sferc Brescia, Simone Tiberti e Roberto Zambonardi. A fare gli onori di casa il presidente di M&G Scuola Pallavolo Rossano Romiti, e naturalmente il Sindaco di Grottazzolina, Alberto Antognozzi.Biglietti in vendita fino all’esaurimento dei 1000 tagliandi disponibili. Cresce l’attesa, dunque, per l’evento conclusivo di una stagione che, a prescindere dall’esito della gara, rimane comunque straordinaria e storica.

Dopo il successo nella gara 1 della Finale promozione, primo match point promozione per la Smartsystem Fano che alle ore 18.30 PalaBarbazza sarà ospite del Personal Time San Donà per gara 2 della finale promozione. Eventuale gara 3 mercoledì 22 maggio ancora al Pala Allende. Grazie ad una prestazione tutto cuore in un Palas Allende gremito i virtussini hanno fatto loro gara 1 per 3-1. L’obiettivo è chiudere la serie e e ci proveranno anche grazie al sostegno di un centinaio tifosi che si recheranno in Veneto per trascinare la squadra nell’impresa.

«Siamo 1 a 0 per noi – afferma il centrale Pietro Galdenzi – daremo il tutto per tutto cercando di mantenere la qualità di gioco mostrata in gara 1. Dobbiamo difendere questo vantaggio a qualunque costo con il chiaro obiettivo di chiudere i conti in trasferta». I padroni di casa in questa stagione, tra le mura amiche, sono caduti solo tre volte per mano di Mantova, Garlasco e Savigliano 1-3 mentre nei play off non hanno lasciato scampo ad alcun avversario con un triplo 3 a 1 a Cagliari, Lagonegro e Mantova. «Abbiamo le carte in regola per chiudere la serie – afferma il regista Pier Paolo Partenio, 11 punti in gara 1 con 7 muri vincenti – dobbiamo pensare solo a questa partita e dare tutto. Per molti ragazzi è la prima finale ma sono sicuro che ce la giocheremo fino alla fine». In gara uno la squadra veneta ha messo in mostra soprattutto lo schiacciatore Stefano Giannotti, decisivo nel successo nel primo set ed il giovane centrale Francesco Gustamacchia. Prestazione di livello anche del regista Calogero Tulone che, con Partenio, darà vita ad un’altra bella sfida a distanza.