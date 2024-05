Pallavolo, La Yuasa Grottazzolina dà l’assalto alla Coppa Italia di A2

GROTTAZZOLINA – Al via il weekend dedicato alla Final Four di Coppa Italia maschile con la Yuasa Grottazzolina protagonista. I ragazzi di Ortenzi scendono in campo alle ore 17 per la semifinale con Ravenna. A seguire il match tra Brescia e Porto Viro; domenica alle ore 17:30 la finale che assegnerà la Del Monte® Coppa Italia A2.

La Yuasa Battery, reduce dalla promozione in SuperLega da vincitrice dei Play Off e già qualificata per la Del Monte® Supercoppa in programma per domenica 19 maggio a Grottazzolina, è salita in Piemonte per dare la caccia al 2’ trofeo di categoria in una formula innovativa che ne prevede la disputa, per la prima volta nella storia, a fine campionato. Oltre alla Coppa Italia, in palio anche un posto per sfidare proprio i grottesi in Supercoppa.

Grottazzolina, che ha eliminato Cantù nei quarti, sarà la prima formazione a scendere in campo, sabato pomeriggio alle 17, per la semifinale che la vedrà affrontare ancora una volta la Consar Ravenna, capace di estromettere Prata esattamente come avvenne nei playoff.

Le due formazioni si conoscono ormai a memoria, e solo una manciata di settimane fa hanno dato vita ad una spettacolare quanto combattuta serie di Semifinale Play Off che ha visto i marchigiani spuntarla solo al quinto set di gara 3. I romagnoli sono privi di Alessandro Bovolenta, impegnato in Nazionale e sostituito, in questa fase conclusiva di stagione, dal greco Raptis nel ruolo di opposto. La Yuasa Battery, di contro, non ha alcuna intenzione di mollare la presa e a Cuneo vuole dimostrare di non avere la pancia piena e di voler rimpinguare ulteriormente la sua bacheca, in una stagione sin qui da incorniciare.

Brescia e Porto Viro si contenderanno l’altra semifinale, in campo alle 19:30, con i lombardi abili ad estromettere Siena e Porto Viro che ha avuto invece la meglio su Cuneo, costringendo così i ragazzi di Battocchio ad assistere alla Final Four nel proprio palas da meri spettatori.

Finale in programma domenica 12 maggio alle ore 17:30, per l’assegnazione dell’edizione 2024 della Del Monte® Coppa Italia Serie A2.

Tante le novità e curiosità legate all’evento, a partire dal regolamento di gioco: gli allenatori avranno infatti a disposizione un solo time out per ogni set. Al termine della Finale, inoltre, i giornalisti e una giuria appositamente selezionata eleggeranno il migliore in campo, che riceverà la targa Del Monte® MVP della manifestazione.

Interessante anche la programmazione televisiva dell’evento, con le due semifinali in diretta sulla piattaforma streaming Volleyball e su Sky Sport Max.

Domenica alle 19 comincia la serie di Finale promozione per la Smartsystem Fano che affronta San Donà di Piave per salire in A2 maschile ritrovando quindi la Banca Macerata. Gara2 si giocherà sabato 18 in Veneto. Eventuale gara 3 mercoledì 22 maggio ancora al Pala Allende