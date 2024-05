Pallavolo, la Yuasa alla Final Four di Coppa Italia, la Smartsystem in finale playoff

La Yuasa Grottazzolina ha eliminato Cantù nei Quarti di Coppa Italia e giocherà la Final Four per conquistare il trofeo. Prosegue il sogno promozione della Smartsystem Fano che vola in finale per la A2

GROTTAZZOLINA – Prosegue il momento magico della pallavolo maschile marchigiana e della Yuasa Grottazzolina. I gialloblù di coach Ortenzi hanno eliminato nei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di Serie A2, la formazione di Cantù vincendo 3-1 anche il ritorno dopo l’andata in Lombardia staccando il pass per la Final Four di Coppa Italia che si svolgerà a Cuneo nel prossimo weekend. Al Palagrotta applausi e sorrisi per tutti. Decibel alti a fine partita per l’esordio di Diego Foresi mentre sono stati premiati Claudio Cattaneo per la 200’ presenza nella categoria, Dario Monguzzi che ha disputato la sua ultima partita di una straordinaria carriera e capitan Riccardo Vecchi come MVP.

I gialloblù giocheranno la semifinale sabato alle 17 contro la Consar Ravenna, che ha superato la Tinet Prata di Pordenone. A seguire la seconda Semifinale vedrà opposte la Consoli Sferc Brescia e Delta Group Porto Viro, corsara sul campo della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, lo stesso dove si giocherà la due giorni di coppa. Domenica pomeriggio poi la Finale per il trofeo.

Prosegue la corsa promozione verso la A2 per la Smartsystem Fano che ha eliminato Belluno. Al Palas Allende gli uomini di Mastrangelo vincono 3-1 la “bella” contro la formazione veneta che si arrende con l’onore delle armi. L’ultimo ostacolo è un’altra formazione veneta, San Donà di Piave con gara 1 domenica 12 maggio ancora nel caldissimo palas fanese. Per la Virtus è la seconda finale consecutiva dopo quella persa l’anno scorso contro Casarano ma questa Smartsystem sembra decisamente più tonica di quella che arrivò in “riserva” all’ultimo atto della scorsa annata. Sognare si può! I biancorossi sognano di raggiungere la Banca Macerata in A2.