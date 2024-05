Pallavolo, la Yuasa eliminata in semifinale di Coppa Italia. La Smartsystem Fano vede la A2

Dopo la promozione in Superlega la squadra di Ortenzi non si è ripetuta cedendo la semifinale di Coppa Italia a Ravenna, poi battuta in finale da Brescia. Vittoria in gara 1 di Finale promozione per la Smartsystem Fano

GROTTAZZOLINA – Il weekend dedicato alla Final Four di Coppa Italia maschile non ha sorriso alla Yuasa Grottazzolina con i ragazzi di Ortenzi sconfitti in semifinale da Ravenna per 3-0. I romagnoli poi hanno ceduto il trofeo in finale all’ottima Brescia che in semifinale aveva battuto Porto Viro aggiudicandosi con merito la Del Monte® Coppa Italia A2.

La Yuasa Battery, reduce dalla promozione in SuperLega da vincitrice dei Play Off non è ancora in vacanza perché e già qualificata per la Del Monte® Supercoppa in programma per domenica 19 maggio a Grottazzolina. L’avversaria sarà proprio la Consoli Brescia vincitrice della Coppa Italia.

L’eliminazione in Coppa Italia ha dimostrato ai gialloblù che per mettere in bacheca un altro trofeo occorre ritrovare la migliore concentrazione sia in partita che negli allenamenti. La spinta del PalaGrotta che si annuncia come al solito sold-out darà sicuramente nuona linfa a Breuning e compagni che vogliono mettere la classifica ciliegina sulla torta ad una stagione storica.

La Smartsystem Fano ha invece cominciato al meglio la Finale promozione superando San Donà di Piave per 3-1. Gara2 si giocherà sabato 18 in Veneto. Eventuale gara 3 mercoledì 22 maggio ancora al Pala Allende. Grazie ad una prestazione tutto cuore in un Palas Allende gremito all’inverosimile i virtussini soffrono ma portano a casa un successo fondamentale al cospetto di un San Donà che ha giocato la sua partita cedendo però alla distanza nonostante la vittoria nel 1’ set (25-27, 25-19, 25-22, 25-18).

La Smartsystem ha dimostrato di avere le carte in regola per raggiungere il risultato sfuggito l’anno scorso e ci proveranno già in trasferta per chiudere la serie senza dover ricorrere alla “bella”.