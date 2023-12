Pallavolo, Yuasa e Cbf Balducci: sono 11 vittorie consecutive

Non senza soffrire Grottazzolina e Macerata femminile allungano la striscia di vittorie. Sconfitta preventivata per la Megabox contro Conegliano. La Banca Macerata in trasferta a Marcianise vince al tiebreak e suona la decima

GROTTAZZOLINA – Ancora un successo di prestigio per la capolista Yuasa Battery di A2 maschile che al PalaGrotta ha battuto al tiebreak l’Abba Pineto. Decisiva la spinta del pubblico di casa per portare i gialloblù al successo numero 11 in una serata non brillantissima anche per merito di un avversario determinato e mai domo. In classifica la quadra di Ortenzi ha 4 punti di vantaggio su Prata di Pordenone

Onore delle armi per la Megabox Vallefoglia in A1 Femminile in casa della capolista imbattuta Imoco Conegliano. Il 3-0 per le padrone di casa, 11 vittorie in fila in altrettante partite con appena 4 set persi per le gialloblù campionesse d’Italia non deve ingannare: la Megabox c’ha provato tentando di stare dietro alla fortissima formazione veneta. Le partite da vincere sono altre a partire da quella di domenica contro Casalmaggiore in casa.

Vittoria in trasferta per la Cbf Balducci Macerata che passa al tiebreak in casa della Lpm Bam Mondovì in A2 Femminile. L’esonero in settimana del proprio coach ha portato le piemontesi a reagire al momento negativo trovando un punto prezioso per la propria classifica in scia alle prime, limitando ma non fermando la corsa di Fiesoli e compagne giunte alla vittoria numero 11 e con partite in vista decisamente meno complicate rispetto alle ultime. In classifica la squadra di Saja è a quota 30 con 4 punti di vantaggio sul terzetto composto da Cremona, San Giovanni e Montecchio.

Non si ferma la corsa nemmeno della capolista Banca Macerata in A3 maschile che vince anch’essa al tiebreak, vittoria numero 10 consecutiva salendo in classifica a quota 28 punti. I ragazzi di coach Castellano a Marcianise hanno sofferto per imporsi in una maratona che deve tener conto anche del derby vinto nel turno infrasettimanale e delle condizioni di Marsili e Gabbanelli non perfette. Più fortunato il calendario della Smartsystem di coach Paolo Tofoli che ha riposato e che insegue i cugini marchigiani.

La Cucine Lube è già in Belgio per giocare martedì alle 20.30 il proprio impegno di Champions sul campo del Maseeik.