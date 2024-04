Pallavolo: la Yuasa in Coppa Italia, la Smartsystem per la finale playoff

Sarà un 1 maggio di grande lavoro per i pallavolisti della Yuasa Grottazzolina e per quelli della Smartsystem Fano in campo per gli impegni ufficiali. La Cucine Lube pronta a voltare pagina

GROTTAZZOLINA – Dopo l’onda lunga dei festeggiamenti per la storica promozione in Superlega che consentirà alle Marche di tornare ad avere due rappresentanti in massima serie maschile dopo oltre 15 anni, la stagione dei gialloblù di Ortenzi non è ancora conclusa.

Mercoledì 1 Maggio alle ore 18 la formazione gialloblù sarà impegnata a Cantù, per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di Serie A2, dove ad ospitarla troverà c’è la Pool Libertas di coach Denora, già affrontata due volte in campionato e rimasta fuori dai playoff. I lombardi, che negli ottavi hanno avuto la meglio su Santa Croce nel doppio confronto, avranno dunque il compito di valutare se la voglia di lottare dei ragazzi di coach Ortenzi è ancora viva dopo aver goduto di un weekend di relax in virtù dello straordinario risultato raggiunto.

Return match con eventuale golden set in caso di parità sul conto delle vittorie domenica 5 maggio, sempre alle 18 al PalaGrotta: in palio l’accesso alla Final Four di Coppa Italia che si svolgerà a Cuneo 11 e 12 Maggio

Nessuna distrazione ammessa invece per la Smartsystem dopo il netto successo di gara 1 nella semifinale playoff della A3 maschile. La squadra si reca in Veneto per affrontare un Belluno sicuramente ferito ma ancora vivo. Si gioca mercoledi 1 maggio alle ore 19. Imperativo d’ordine è dimenticare la fantastica cavalcata di domenica scorsa davanti ad un Palas Allende in visibilio e concentrarsi per giocare al meglio gara 2: «Dobbiamo resettare – afferma capitan Mattia Raffa – ogni gara è a sé, giocheremo in un Palazzetto pieno con grande presenza di pubblico». Approccio gara che i virtussini dovranno modificare vista l’esperienza vissuta a Motta di Livenza: «Esatto – continua Raffa – dobbiamo assolutamente evitare un approccio alla partita di quel tipo. Il nostro obiettivo è andare a Belluno e provare a chiudere i conti, così avremo la possibilità di avere un po’ di riposo in più».

In contemporanea, nell’altra semifinale, San Donà di Piave che ha vinto a Mantova ha l’occasione per approdare in finale. In caso di parità ci si rivedrebbe domenica 5 maggio.

Intanto in casa Cucine Lube è arrivato il “rompete le righe” di una stagione raddrizzata nel finale con la qualificazione alla Challenge Cup e la vittoria dei playoff per il 5’ posto. Alla ripartenza ci saranno molte novità a partire dalla guida tecnica.