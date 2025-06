La squadra di Ortenzi si assicura il centrale ex Cucine Lube in arrivo da Modena e presentato nel corso del kick-off alla campagna abbonamenti per la stagione 25-26. «Non mi aspettavo un’accoglienza così»

GROTTAZZOLINA – Nuovo annuncio in casa Yuasa Battery che aggiunge un nome di grande richiamo e molto noto al volley marchigiano e non solo. La nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026, la seconda in Superlega con il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi, è coincisa con la presentazione del neoacquisto Dragan Stankovic.

La mattinata molto importante è stata resa ancor più ricca dalla presenza di un ospite speciale come Federico Buffa, storyteller tra i più apprezzati. “Chi l’ha mai vista una storia così?!” è il claim scelto dalla Yuasa Battery Grottazzolina, per la campagna abbonamenti.

Il giornalista e storyteller ha ricevuto dalle mani del presidente Romiti la prima tessera ad honorem della stagione ventura: “per il suo straordinario sostegno allo sport italiano e al territorio del Fermano”, si legge nella card consegnata a sorpresa nelle mani di Buffa.

«Nella mia vita sono sempre andato a cercarmi storie improbabili, nei college americani ho visto robe incredibili ma quando entrai al PalaGrotta due anni fa e vidi il coach intento a stampare il giornalino capii che qui c’è qualcosa che va oltre», ha detto Buffa. «In quel PalaGrotta ho ritrovato la “bombonera” del Boca Juniors e oggi mi chiedo cosa dovrebbero pensare del lavoro fatto da questo coach tutti quelli che dopo il girone di andata erano convinti che Grottazzolina fosse già retrocessa. Dopo la vittoria esterna a Monza, personalmente, ho preso coscienza che stava per accadere qualcosa di magico».

Quindi spazio alle questioni campo con la presenza di Dragan Stankovic che del volley è un monumento. Arrivato in Italia alla Cucine Lube come ragazzo di belle speranze, Dragan Stankovic si appresta a vivere la sua diciassettesima stagione consecutiva in Superlega con l’immutata voglia di stupire, e dimostrare di essere ancora tra i migliori al mondo nel suo ruolo: «Ringrazio davvero tutti per un benvenuto che non mi aspettavo così caloroso. Nell’ultima gara a Modena, alla domanda di uno dei giornalisti ho dichiarato subito che sarei venuto a Grottazzolina, forse anche contravvenendo alle regole mediatiche, ma io sono una persona molto diretta, non mi piacciono i “giochetti”, a me piace la trasparenza. Non sapevo molto di Grottazzolina nonostante i dieci anni passati alla Lube, ma da qualche anno ho visto la grande ascesa che ha avuto questo club».

La campagna abbonamenti lascerà i prezzi invariati per i 685 vecchi abbonati con l’intento di premiare il loro gesto nella stagione passata, quando sottoscrissero la tessera come un vero e proprio “atto di fede” viste le tante incertezze logistiche che caratterizzarono l’estate 2024. Fino al 25 luglio sarà dunque periodo di prelazione, suddivisa in due momenti per permettere la conferma del posto (fino al 10/7) o la conferma dell’abbonamento con cambio di posto (dal 11/7 al 25/7).