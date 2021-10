Pallavolo, il weekend di serie A

Big match a Trento per la Cucine Lube che vuole riscattarsi dopo la SuperCoppa. La Megabox a Cuneo contro coach Pistola, Cbf Balducci e Videx Grottazzolina in casa. Vigilar e Med Store in viaggio

MACERATA – Il campo principale del weekend di serie è il Sanbapolis di Trento dove i freschi vincitori della Supercoppa, la Itas Trentino del coach fanese Lorenzetti attendono una Cucine Lube Civitanova ferita e arrabbiata. I trentini hanno battuto in due giorni prima Perugia poi Monza e cercheranno il terzo scalpo di prestigio contro l’ex Lucarelli e compagni con diretta su RaiSport dalle ore 18.

Cerca il rilancio anche la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che in settimana ha annunciato finalmente l’acquisto di un opposto di ruolo come la serba Ana Bjelica. L’atleta sarà in Italia la prossima settimana per mettersi a disposizione di coach Bonafede.

Le biancoverdi sono in trasferta a Cuneo ospiti della Bosca del coach di Montemarciano Andrea Pistola. Le piemontesi sono inaspettatamente in difficoltà in campionato con 2 punti in 4 partite e l’ultimo posto in classifica. Si gioca domenica alle 17.

In contemporanea torna in campo in A2 Femminile la Cbf Balducci di coach Paniconi per il big match della 4’ di andata del girone A contro San Giovanni in Marignano. Le romagnole hanno perso in casa all’esordio ma poi hanno infilato due successi di fila e già in precampionato si sono dimostrate un brutto cliente per Peretti e compagne.

In A3 maschile, infine, sempre domenica sempre alle 17 la lanciatissima Videx Grottazzolina attende la ViviBanca Torino. I millenials piemontesi hanno 3 punti in classifica e possono essere un cliente fastidioso.

Trasferte lunghe, invece, sia per la Vigilar Fano a Belluno con il chiaro intento di schiodarsi da quota un punto che divide proprio con i padroni di casa e la Med Store Tunit Macerata a Savigliano (CN) che di punti ne ha 5 in meno di capitan Dennis e compagni. Entrambe le partite si giocano sabato alle 20.30.