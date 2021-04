Pallavolo, al via nel weekend i playoff di serie A3 maschile

MACERATA – Dopo il turno preliminare dei sedicesimi, domenica scattano gli ottavi di finale dei playoff di serie A3 maschile, turno nel quale entrano in gioco anche le marchigiane del Girone Bianco e del Girone Blu.

La MedStore Macerata di coach Adriano Di Pinto esordisce domenica in casa alle 18 contro la Sa.Ma. Portomaggiore, il ritorno sarà domenica 18 aprile alle ore 19 con eventuale “bella” mercoledì 21 aprile ancora nelle Marche. Il bilancio dei match in regular season è in perfetta parità con gli scontri diretti finiti 3-1 per la formazione di casa.

La Vigilar Fano invece non ha il fattore campo a favore e sarà ospite in gara 1 della Gamma Chimica Brugherio. Come per Macerata anche la squadra di coach Pascucci ha un bilancio in perfetta parità con i lombardi. I match si sono conclusi 3-0 per le formazioni ospitanti.

Nel Girone Blu la Videx Grottazzolina, che ha vinto la regular season, attende di conoscere l’avversaria che uscirà dal turno dei sedicesimi. Tutti gli indizi portano a prevedere la Pallavolo Franco Tigano Palmi con andata in casa, ritorno in Calabria per una trasferta lunga e non agevole e bella eventuale a Grottazzolina. La squadra di Ortenzi è forte di due vittorie in due partite con Palmi e gli aspetti logistici non possono spaventarla troppo.