Pallavolo, nel weekend partono i campionati di serie B

La pattuglia delle marchigiane al via è composta da 8 formazioni maschili in serie B unica, 3 in B1 e 6 in B2. Previsti molti derby in una stagione condizionata dall’incertezza per i costi di gestione

ANCONA – Prima la pandemia poi i costi per riscaldare e illuminare le palestre. Non c’è pace per lo sport e per la pallavolo in particolare che vive un periodo molto incerto nel quale programmare è molto complicato e far quadrare i bilanci lo è ancora di più. Per questo tutte le società hanno fatto scelte abbastanza conservative nella definizione dei roster e dei budget puntando molto sui giovani. In B maschile girone E è il caso della Sabini Castelferretti che ha dimostrato coerenza continuando ad attingere al suo settore giovanile così come ha fatto la Nova Volley Loreto di coach Giombini. Interamente under 19 è il roster della Cucine Lube Civitanova. In controtendenza è andata solo la La Nef Osimo. Mature ma senza strafare la Us ’79 Civitanova, la Paoloni Macerata e Volley Potentino che, dopo la retrocessione, ha acquisito il titolo per restare in B pescando molto anche fuori dalle Marche.

La prima giornata vede subito il derby tra Osimo e Macerata, forse troppo presto per consentire a entrambe di dar vita a un gran match, così come quello Sabini e Potentino che l’anno scorso assegnava pesanti punti salvezza. La novità sono le 4 pugliesi e le relative trasferte che significano costi importanti. Modugno sale a Civitanova contro i ragazzi di coach Baleani mentre Molfetta è all’Eurosuole Forum contro i lubini. Turi a Collemarino misura le ambizioni dei ragazzi di coach Della Lunga mentre Castellana Grotte sarà a San Giovanni in Marignano, unica romagnola, per la sua trasferta più lunga. Chiude il quadro il posticipo che si gioca al Palaserenelli di Loreto, come sempre in casa di domenica alle 17 per la neopromossa abruzzese di Montorio al Vomano che torna in B e che se la vedrà con la Nova Volley.

In B1 femminile girone D comincia col riposo la Pieralisi Jesi di coach Sabbatini mentre la rinnovata Clementina 2020 è in trasferta a Bologna domenica alle 17.30. Trasferta anche per la neopromossa Corplast Corridonia a Ravenna.

In B2 Femminile girone G sono concentrate quest’anno tutte le marchigiane. Derby all’esordio a Porto Potenza tra Torresi e Bcc Fano. Monturano che ha acquisito il titolo di B2, ospita Ozzano, Pagliare sale a Ravenna, Porto San Giorgio retrocessa al termine della passata stagione va a Rimini mentre la neopromossa Polverigi ospita Riccione.