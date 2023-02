Pallavolo, weekend nero per le squadre marchigiane di serie A

CIVITANOVA – In attesa di recuperare il match contro Siena curiosamente rinviato anche all’andata, il turno del weekend non ha sorriso alla Cucine Lube Civitanova, e lo scontro diretto di domenica alle 18 all’Eurosuole Forum contro Piacenza degli ex Simon, Lucarelli e Leal diventa decisivo per il piazzamento nei playoff. Chi dovesse perdere precipiterebbe lontano dalle posizioni che contano.

Nella lotta salvezza, in A1 Femminile, dopo la sconfitta interna contro Milano, per la Cbf Balducci è arrivata la doccia fredda della vittoria piena di Perugia contro Casalmaggiore che allontana la salvezza a 5 punti. Stasera nel posticipo Pinerolo gioca a Scandicci ma delle tre contendenti solo uno centrerà la salvezza e le umbre sono al momento ampiamente favorite soprattutto rispetto alla squadra di Paniconi.

Passo indietro nella conquista dei playoff per la Megabox Vallefoglia battuta 3-0 a Busto Arsizio nello scontro diretto. Gara quasi senza storia almeno per due set come dimostrano anche i parziali di primo e terzo set (25-18, 25-12). Il team ospite ha combattuto soprattutto nel secondo parziale quando, grazie ai colpi di Drews e Kosheleva (11 e 10 rispettivamente a referto), ha condotto nel punteggio fino al 20, ma ha ceduto ai vantaggi. Un successo importantissimo per E-Work che si allontana da una delle inseguitrici volando a +5 da Vallefoglia. Per la Megabox la corsa è in salita ma l’obiettivo è possibile.

Nulla da fare in A2 maschile per la Videx Grottazzolina battuta a Lagonegro per 3-0. Secondo KO consecutivo per Vecchi e compagni che escono con le ossa rotte dal Palasport di Villa d’Agri, complice una prestazione opaca e decisamente stonata rispetto all’importanza dell’appuntamento.

In A3 maschile prosegue la corsa in vetta della Vigilar Fano nell’anticipo in A3 Maschile e bene anche la Med Store Tunit che ha superato Monselice con parziali a 21-21-16. La Med Store Tunit ha conquistato la partita dovendo ancora fare a meno di Morelli ma confermandosi di nuovo ad alti livelli dopo la gara contro Savigliano. Nel primo set, dopo una buona partenza di Macerata, gli ospiti sono cresciuti e hanno messo in difficoltà i biancorossi, che solo nel finale sono riusciti a conquistare il set. Più convinta Macerata nel secondo e nel terzo set, dove è riuscita a controllare nonostante Monselice abbia lottato su ogni pallone. Ora per i biancorossi arriva la trasferta di Garlasco, dove andranno a caccia di altre punti per la corsa al terzo posto.