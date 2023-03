Pallavolo, weekend negativo per le marchigiane di serie A

La Med Store Macerata fallisce l’assalto alla Coppa Italia. Male la Cucine Lube a Perugia. Rovinosa caduta interna per la Videx. La Cbf Balducci ha più di un piede in A2. La Megabox dice addio ai playoff scudetto

MACERATA – Solo sconfitte nella domenica del volley. La Final Four di Del Monte Coppa Italia di Serie A3 al Banca Macerata Forum la vince la Abba Pineto che batte la Med Store Tunit Macerata (3-1) organizzatrice dell’evento e si prende il trofeo. La finale ha mantenuto le premesse, una partita combattuta, con due squadre di livello che si sono date lunga battaglia. Macerata ha lottato e ceduto soltanto ai vantaggi del quarto set dopo aver sfiorato la rimonta. Per Macerata resta l’avventura indimenticabile e una Final Four storica, che ha riportato la città al centro del grande volley, con un Banca Macerata Forum gremito, che ha seguito con passione l’evento.

Nell’ultima della regular season di Superlega la Cucine Lube chiude la striscia positiva dopo quattro vittorie consecutive. Nell’ultimo turno della prima fase i campioni d’Italia, orfani dell’indisponibile Marlon Yant in banda e con Garcia in posto 2 dall’inizio, cercano di tenere vivo un match complicato, ma cadono al PalaBarton in tre set (25-16, 25-19, 25-20) contro i padroni di casa della Sir Safety Susa Perugia. Gli uomini di Chicco Blengini chiudono quindi la stagione regolare al quarto posto con la certezza di sfidare subito ai Play Off la With Verona, quinta in classifica e in serie positiva da ben sette turni. Cucinieri e scaligeri si fronteggeranno al meglio delle cinque partite a iniziare dal prossimo fine settimana. Chiudendo la stagione regolare senza sconfitte, i rivali della Sir centrano un record di continuità mai raggiunto dall’introduzione dei tre punti a vittoria piena.

Per lo stesso tecnico cucinero: «Perugia ha condotto per tutta la partita e la differenza va cercata nuovamente nel saldo battuta-ricezione. La Lube ha provato a restare in gara ma l’ho vista poco combattiva, e di questo mi dichiaro chiaramente responsabile io, perché pur trattandosi di un match che contava poco dal punto di vista della classifica, avremmo dovuto essere più cattivi, ed evidentemente non sono riuscito a trasmettere l’importanza di questo atteggiamento, che ci avrebbe fatto molto bene in vista dei prossimi fondamentali appuntamenti. Il quarto posto in Regular Season ci fa sicuramente piacere, ma io faccio sempre fatica a trovare belle parole dopo una sconfitta».

Cade in A2 Maschile la Videx Grottazzolina nella 23° giornata con la Delta Group Porto Viro che domina 0-3 con parziali a 20-17-19. Vittoria meritatissima per gli ospiti che salgono così a quota 40 punti mentre la Videx Yuasa rimane ferma a 31 mantenendo 8 lunghezze di vantaggio su Reggio Emilia, penultima in graduatoria, e vede però allontanarsi i playoff ora distanti 3 punti.

Male in A1 Femminile le due marchigiane in trasferta entrambe e sconfitte per 3-0, sempre più lontane dai rispettivi obiettivi. Solo la matematica non condanna alla retrocessione la Cbf Balducci Macerata sconfitta ancora una volta 3-0 a Bergamo. Nulla da fare anche per la Megabox Vallefoglia che a Casalmaggiore fallisce un altro scontro diretto per i playoff e si allontana dalla post season che consentirà di lottare per lo scudetto.