Pallavolo, nel weekend fanno festa solo le pesaresi. In Superlega la Lube cade a Modena

Crolla la Lube a Modena. Sconfitte (3-1) le maceratesi Cbf Balducci e Med Store. Nulla da fare anche per la Videx in casa contro la capolista Vibo. La Vigilar Fano è di nuovo in testa in A3 maschile

CIVITANOVA – Sconfitta ma non abbattuta la Cucine Lube battuta nettamente 3-0 in Superlega nell’anticipo a Modena nello scontro diretto. I cucinieri lasciano il 2’ posto agli emiliani che hanno dominato un match senza storia ma c’è poco tempo per leccarsi le ferite perché già incombe la Champions con la trasferta in Portogallo contro il Benfica.Tuttavia coach Blengini vorrà riflettere con i suoi ragazzi. Nel dopogara il tecnico dei cucinieri ha detto: «C’è poco da dire, è una sconfitta netta. Quando siamo stati in difficoltà nel primo set per problemi tecnici, poi è subentrato l’aspetto mentale ed è diventato complicatissimo uscirne dal punto di vista psicologico. Se una squadra vuole crescere deve sfruttare questi match e i momenti più complessi di gare così per fare il salto di qualità. Vivere tali situazioni e lavorare per risolverle è indispensabile per alzare il livello, diventare più forti e dar vita a una grande squadra».

Sempre sabato la rinnovata Cbf Balducci in A1 Femminile ha dato battaglia per come ha potuto contro la corazzata Igor Novara, 4’ in classifica, cedendo 1-3. La squadra si è presentata in campo con Djikema finalmente pronta e la neoarrivata Albrecht gettata nella mischia con la sua grinta. Solo panchina invece per l’altro acquisto Chaussee che dovrà ambientarsi in Italia. In classifica nulla cambia perché anche Perugia e Pinerolo, avversarie nella corsa salvezza, sono state a loro volta battute. Sabato in Umbria il primo scontro diretto del girone di ritorno.

Sempre in A1 Femminile fa festa invece la Megabox Vallefoglia che si è imposta sul campo della Bosca Cuneo al tiebreak. Con Aleksic Mvp e la statunitense Drews subito protagonista e autrice di 19 punti, le biancoverdi cominciano bene il girone di ritorno nell’attesa di inserire anche la centrale Furlan e la palleggiatrice spagnola Castellanos.

In A2 maschile la Videx Grottazzolina, dopo tre stop consecutivi lontano dalle mura amiche, ha reso la vita difficile alla corazzata Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia capolista della Serie A2. I calabresi reduci da una serie aperta di tre vittorie consecutive ottenute tutte con il massimo scarto, si sono imposti 3-1 al PalGrotta. Primo set per la Videx poi parziali a 18-17-20 a certificare un successo meritato per i calabresi sempre più soli in vetta.

Domenica bestiale in A3 maschile per la Vigilar Fano che ha superato Garlasco 3-1 al termine di una partita molto combattuta agganciando di nuovo in vetta Pineto battuta al tiebreak a San Donà di Piave. Ora i biancorossi sono primi a 37 punti in coabitazione con gli abruzzesi. La Med Store Macerata è caduta a Parma (3-1) ma in classifica restano sempre al 4’ posto.