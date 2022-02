Pallavolo, SuperLega: una Lube imbattibile vince anche contro Taranto

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova prolunga l’imbattibilità nel girone di ritorno della Regular Season centrando la settima vittoria consecutiva espugnando il campo della Gioiella Prisma Taranto, per 0-3 (26-28, 19-25, 23-25). Dopo una settimana di stop per Covid la squadra di Blengini non ha perso lo smalto cementando il secondo posto a quota 48 in classifica e mantenendo l’imbattibilità nel ritorno. Tra i presenti a disposizione anche capitan Juantorena che, tuttavia, non è sceso in campo.

Top scorer Zaytsev con 16 punti con il 58% di positività e 2 muri, molto prolifico anche Yant (MVP del match con 15 punti a referto) e Simon (13 punti e diverse giocate decisive). I cucinieri saranno di nuovo in campo sabato 5 marzo (ore 20.30) al PalaPanini per il recupero della 6a di ritorno contro la Leo Shoes PerkinElmer Modena.

Nulla da fare per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in casa contro Firenze (1-3). Senza la sua leader e capitana Tatiana Kosheleva ma con la recuperata Newcombe, la squadra di Bonafede ha dato battaglia partendo bene ma non è bastato per aggiungere altri punti alla sua classifica che comunque resta positiva.

Stecca la prova di maturità la Cbf Balducci Macerata che, dopo il successo nel recupero a San Giovanni in Marignano, aveva bisogno di un’impresa in casa della capolista Banca Valsabbina Brescia per tenere viva la corsa al primato in serie A2 gir. A. La squadra di Beltrami è apparsa nettamente superiore conquistando con merito il 1’ posto matematicamente mentre la formazione di Paniconi sarà seconda con un turno di regular season ancora da disputare.

In A3 maschile tris di successi per le marchigiane con la capolista Videx Grottazzolina che espugna il campo di Montecchio Maggiore, successo pesante in ottica salvezza per la Vigilar Fano contro Portomaggiore con la cura del nuovo coach Castellano che sembra aver rivitalizzato i biancorossi. Nell’anticipo del sabato bene anche la Med Store Tunit Macerata contro Bologna.