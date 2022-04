Playoff SuperLega, la Cucine Lube Civitanova è in finale

Rimonta completata per gli uomini di Blengini che spinti dall’urlo dell’Eurosuole Forum vincono anche gara 5 contro Trento. Festa anche a Macerata: la Cbf è in finale promozione

CIVITANOVA – Serata stellare per il volley marchigiano con due vittorie su due nei match di semifinale per le marchigiane in campo.

In SuperLega la Cucine Lube dopo aver recuperato da 0-2 e riportato la serie nelle Marche ha battuto al tiebreak la Itas Trento finalista di Champions. In un Eurosuole Forum infuocato, i ragazzi di Blengini hanno giocato una partita tutto cuore e grinta meritando di contendere fino all’ultimo atto, proprio come nella passata stagione, il tricolore alla Sir Safety Perugia che l’ha spuntata su Modena. Vittoria al tiebreak 3-2 per i cucinieri con grande spettacolo in campo e sugli spalti (27-29, 25-21, 21-25, 25-15, 15-11)

I biancorossi torneranno in campo domenica 1 maggio alle ore 18 con diretta Rai Sport, al PalaBarton con la Sir Safety Conad Perugia per il primo match della Finale Scudetto al meglio delle cinque gare.

Quattro biancorossi in doppia cifra imbeccati dall’MVP De Cecco: Simone (20 punti con 4 ace e 5 muri), Lucarelli (18 con il 57% in attacco), Yant (16 con il 60%) e Garcia, entrato nella seconda parte (12 con il 67%). Raggiante nel dopogara coach Blengini: «La serie e questa partita sono state scalate a mani nude. Quando eravamo sotto 2-0 molti non ci credevano più, ma ci hanno creduto i ragazzi e, un passettino alla volta, si sono costruiti un percorso per arrivare in Finale. Sono state delle vittorie difficili, abbiamo vissuto giornate complicate, però con umiltà la squadra ha lavorato, ci ha messo disponibilità e ha creduto che si potesse rimontare la serie. Siamo contenti di essere in Finale. Noi eravamo concentrati e si è visto. Ora dobbiamo prepararci bene a questa Finale, sarà una serie molto dura».

In contemporanea poi al Banca Macerata Forum, si è scritta un’altra pagina di storia con la Cbf Balducci Macerata ha il primo match point utile ha eliminato il Cda Talmassons bissando il successo in trasferta per 3-0 della gara 1. In finale affronterà la vincente della serie tra Mondovì e Brescia con le piemontesi che hanno vinto in trasferta l’andata.

Primo set tiratissimo (31-29) e forse decisivo per le sorti del match e della serie con le friulane che mancano 3 set point e poi cedono. Secondo set dominato dalla Cbf grazie a un gran finale (25-16) mentre nel 3’ set ha saputo soffrire resistendo al momento migliore delle ospiti desiderosi di prolungare la partita. Cosi Mvp dominante a muro ma decisivi i turni al servizio di Fiesoli e la prestazione offensiva di Malik. Ora Macerata può sognare davvero.