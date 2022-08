La squadra del neo allenatore Giombini a lavoro da lunedì 25 Agosto al Palaserenelli con un roster under 20 e tante scommesse da vincere. Presidente Massaccesi: «Noi crediamo in questo percorso»

LORETO – Forse potrà essere una stagione di serie B di sofferenza ma il percorso che la Nova Volley Loreto ha già intrapreso negli ultimi anni vivrà un ulteriore punto di svolta.

Comincia lunedì 22 agosto con il raduno al Palaserenelli di Loreto la stagione della formazione neroverde, la 7’ consecutiva in serie B maschile. La società ha voluto proseguire sulla via del rinnovamento coerentemente con l’obiettivo di valorizzare il proprio ricco settore giovanile. Per questo sarà una Nova Volley a forte trazione loretana, con qualche esordiente che non sarà meteora aggregata a compagni più esperti ma protagonista in campo, e una squadra con 20 anni di età media affidata a coach Leondino Giombini.

«Crediamo in questo percorso» – dice il presidente Franco Massaccesi la cui società non ha lesinato assunzioni di responsabilità anche gravose quando ha risolto consensualmente il contratto con coach Ippoliti puntando su Giombini per garantirsi una presenza costante del tecnico della serie B a sostegno del lavoro di tutto il settore giovanile maschile e rinunciato ad includere nel roster i fratelli Marco e Luca Massaccesi differentemente da quanto annunciato.

La squadra sarà composta dai palleggiatori Campana (00) e Ausili (97), i centrali Genovesi (97), Carotti (05) e Mangiaterra (05), gli schiacciatori Alessandrini (99), Cozzolino (03), Angeli (97), Sannino (94), Vecchietti (05), gli opposti Torregiani (99) e Zazzarini (06) e i liberi Dignani (98) e Papa Emanuele (03).

«Coerenza è la nostra parola d’ordine – insiste Massaccesi – e per questo siamo consapevoli che potrebbe essere una stagione di sofferenza sportiva nella quale conquistare la salvezza non sarà facile ma crediamo nel lavoro di coach Giombini e nelle qualità dei nostri giovani atleti».

Sarà anche il primo anno senza capitan Paco Nobili che ha deciso di smettere col volley giocato al termine della scorsa stagione restando nei quadri dirigenziali della società.

Della squadra che tanto bene ha fatto l’anno scorso sono rimasti solo i loretani Torregiani e Dignani, un loretano ormai acquisito come Alessandrini e Cozzolino.

Sannino, Carotti, Mangiaterra, Vecchietti e Zazzarini erano nella formazione di serie D della Nova Volley.

Angeli, Genovesi ed Emanuele Papa provengono dal vivaio loretano e rientrano da esperienze in prestito in altre società. Le uniche novità vere sono dunque i due palleggiatori, Francesco Campana, volto nuovo nel volley marchigiano e Alessandro Ausili di Agugliano.

La squadra esordirà in campionato domenica 9 ottobre alle ore 17 al Palaserenelli contro gli abruzzesi di Montorio al Vomano mentre la presentazione della stagione sportiva del settore maschile e femminile è prevista per domenica 2 ottobre sempre nel glorioso palas loretano.