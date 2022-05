La Pieralisi Jesi compie l’impresa e resta in B1!

Con una prova di grande autorità la squadra di Sabbatini strapazza Chieti e si garantisce la permanenza in terza serie femminile. Già finiti i playoff per Bontempi e Paoloni in B maschile

JESI -La Pieralisi Jesi ha compiuto l’impresa nella gara di ritorno dei playout di B1 Femminile. Contro la Connetti.it Chieti la squadra di Luciano Sabbatini ha vinto 3-0 riequilibrando il 3-1 dell’andata e vincendo anche il Golden Set mantenendo così la categoria.

Nei tre set della partita c’è stata solo la formazione Jesi in campo con Pirro e Malatesta e imperversare sulle abruzzesi imponendosi con parziali nettissimi a 14-16-13. Nel Golden Set le ospiti sono partite meglio (1-3) senza poi riuscire a mantenere il vantaggio e lasciando via libera alla festa delle jesine che restano in terza serie come la Clementina2020 e la neopromossa Corridonia.

Tabellino:

PIERALISI PAN JESI: Paolucci 6, Pirro 23, Durante 3, Canuti 17, Malatesta 15, Milletti 6, Cecconi (L1), Girini (L2), Usberti, Pepa, Marcelloni, Bazzani. All. Sabbatini

CONNETTI.IT CHIETI: Courroux 2, Biesso 8, Stafoggia 10, Corradetti 5, Gorgoni 6, Ricci 3, Diodato, Miccoli, D’Amico, Falcone (L). All. Piazzese

ARBITRI Chirieletti e Restaino

PARZIALI 25-14, 25-16, 25-13, 15-7 (Golden Set)

Male invece le due formazioni maschili nei playoff di serie B.

Dopo aver vinto il girone G la Bontempi Ancona ha sbattuto ancora una volta contro il muro rappresentato da Lazio Pallavolo 1-3 (25-27, 24-26, 25-16, 17-25)

Nulla da fare anche per la Paoloni Macerata che aveva chiuso al 2’ posto e battuta a Napoli 3-0 (25-17, 25-16, 25-22).

Il raffronto con le migliori degli altri gironi ha confermato che la differenza ancora è evidente ma c’è spazio per lavorare e crescere.