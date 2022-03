Pallavolo, il Club Italia femminile si allena a Camerano

CAMERANO – La serie A di pallavolo femminile torna a Camerano per un giorno. Sabato alle ore 15 il Club Italia Crai allenato da Marco Mencarelli disputerà una sessione di allenamento al PalaPrincipi. La Nazionale Giovanile, infatti, è impegnata nella Poule Salvezza del campionato di serie A2 femminile. Nel roster c’è anche una marchigiana, la centrale sambenedettese Nausica Acciarri.

La 2’ giornata prevede l’incontro delle azzurrine domenica 27 marzo alle ore 16 sul campo abruzzese di Lanciano (CH). Sabato la squadra partirà in mattinata dal Centro Federale Pavesi a Milano dove è in collegiale per tutta la stagione e viaggerà verso l’Abruzzo. La trasferta verrà inframezzata dalla sosta a Camerano per disputare una sessione di allenamento.

«Con Marco Mencarelli ci lega una lunga conoscenza ed amicizia – dice Claudio Principi, Presidente della Bftm Volley Summer – e quando ci ha chiesto di ospitare il suo Club Italia per un allenamento ovviamente abbiamo accettato con grande piacere».

La sessione sarà aperta solo alla presenza delle ragazze del progetto “Crescere Insieme” e quindi tesserate per la società Bftm Volley Summer Camerano e Volley Castelfidardo, che potranno vedere all’opera ragazze poco più grandi di loro ma che stanno percorrendo molto speditamente la via dei loro sogni per diventare atlete professioniste. Dal Club Italia sono passate le migliori atlete della nostra Nazionale Campione d’Europa, da Egonu a Orro a Malinov, Danesi.

Il programma prevede che il Club Italia arrivi a Camerano intorno alle 14, disputi la sessione di allenamento e che riparta per arrivare a destinazione in serata.

«Immagino che tanti appassionati vorrebbero assistere all’allenamento delle azzurrine – spiega Principi – ma in questo momento storico è il caso di circoscrivere al massimo le presenze evitando gli assembramenti».

Ad accogliere la delegazione del Club Italia oltre ai dirigenti della società di volley ci sarà anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Camerano che omaggerà gli ospiti. La giornata pallavolistica poi a Camerano proseguirà con il match interno della Bftm Uniqa di coach Bratti per il campionato di 1’ divisione alle 18 contro Senigallia.